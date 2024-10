Bologna-Milan, svolta in arrivo: sta accadendo in questi minuti

Poche ore fa è stato disposto l’invio della partita tra Bologna e Milan a causa delle condizioni meteo avverse, ma potrebbe esserci una svolta.

Nel tardo pomeriggio di oggi è stato disposto il rinvio del match in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00 tra Bologna e Milan: a causa delle condizioni meteo avverse che potrebbero mettere in difficoltà la città bolognese, come accaduto già la scorsa settimana, il Sindaco di Bologna ha disposto il rinvio dopo consulto con Questore e Prefetto. La decisione è arrivata soprattutto per tutelare i cittadini bolognese e i tifosi rossoneri che sarebbero arrivati nel capoluogo emiliano, a fronte dei numerosi disagi che ci potrebbero essere a causa del maltempo.

Bologna-Milan, dietro front in vista? Le ultime

La decisione del rinvio del match è arrivata senza nessun confronto con le due squadre, Bologna e Milan appunto. Negli ultimi minuti, ci sarebbe stata una svolta importante che potrebbe ancora far cambiare i programmi: secondo quanto riportato da Daniele Longo sul proprio profilo X, le due squadre vogliono giocare. Ma come?

Ci sarebbero due soluzioni: giocare su un campo neutro oppure giocare al Dall’Ara ma a porte chiuse, onde evitare disagi tra i cittadini. Ovviamente l’idea di giocare nello stadio bolognese sarebbe presa in considerazione solo successivamente, considerato che se dovesse piovere tanto, il prato diventerebbe impraticabile.

Le prossime ore dunque saranno decisive per capire se Bologna-Milan verrà disputata o definitivamente rinviata, con la Lega Serie A che dovrà individuare la prima giornata possibile per giocare.