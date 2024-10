Bologna-Milan, una buona e una cattiva notizia per Fonseca: ultim’ora rossonera

In casa Milan il club non si ferma e già pensa ai prossimi impegni. Paulo Fonseca intanto valuta alcune cose legate agli infortunati.

In un inizio stagione fatto di alti e bassi il Milan di Paulo Fonseca è alla ricerca di continuità. Le vittorie contro Udinese e Club Brugge infondono ottimismo ma allo stesso tempo hanno visto una squadra con difficoltà, sia contro i friulani che contro il club belga, più volte pericoloso anche e nonostante l’inferiorità numerica.

Sabato il Milan sarà impegnato in una sfida non semplicissima sulla carta contro una squadra in difficoltà come quella di Vincenzo Italiano. Il Bologna vuole reazioni e allo stesso tempo necessita di punti, il Milan invece vuole esprimere continuità e Fonseca necessita di tutti gli uomini a disposizione per questa serie di impegni.

Arrivano importanti novità per la sfida contro il Bologna da parte dell’infermeria con il tecnico che recupera un uomo e restano invece un paio fuori. Jovic e soprattutto Tammy Abraham non saranno a disposizione per la sfida al Dall’Ara e per l’occasione quindi Fonseca convocherà ancora il giovanissimo Camarda, in campo nella ripresa della sfida contro il Club Brugge in Champions. L’obiettivo è recuperare poi Abraham per il turno infrasettimanale della prossima settimana.

Bologna-Milan, il rossonero recupera in extremis

Come riporta la Gazzetta dello Sport Abraham e Jovic non giocheranno contro il Bologna mentre tornerà a disposizione invece Davide Calabria, capitano del club ai box in questa prima parte di stagione. Le prestazioni di Emerson Royal non convincono del tutto, anzi potremmo dire tutt’altro e l’allenatore portoghese conta di riavere Calabria nuovamente a disposizione.

Sia Calabria che Emerson hanno avuto diverse difficoltà quando sono scesi in campo ma ora soprattutto il capitano necessita di ripartire. Calabria ha il contratto in scadenza a giugno e il giocatore deve mettersi in mostra in questa parte di stagione, il difensore deve tornare quello di qualche tempo fa, anche per conquistare il rinnovo di contratto.

Paulo Fonseca ha cambiato diversi elementi nel reparto difensivo in questa fase della stagione, ma sulla fascia destra non ha potuto godere di possibilità di scelta. Il recupero di Calabria diventa cosi piuttosto importante visto le prossime settimane e i vari impegni tra campionato e Champions League, staremo a vedere se il giocatore potrà scendere in campo già nel prossimo match.