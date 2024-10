Bomba Milan per l’attacco: c’è la concorrenza di Inter e Juve

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un colpo non andare in porto, molto forte la concorrenza di Inter e Juve per il calciatore

Il Milan sta già lavorando per preparare al meglio la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare protagonista sia in Italia che in Europa. La dirigenza rossonera è consapevole che, per competere ai massimi livelli, sarà fondamentale piazzare grandi colpi di mercato.

I tifosi hanno fame di successi e sognano il ritorno del Milan ai vertici, ma per realizzare questi sogni è necessario investire su giocatori di alto profilo.

Tra i tanti nomi che circolano, uno in particolare ha acceso l’interesse del club rossonero, un talento che potrebbe essere l’acquisto giusto per rilanciare le ambizioni della squadra. Il suo acquisto però non sarà facile: Inter e Juventus sono pronte a sfidare il Milan per assicurarsi le prestazioni di questo giocatore, rendendo la trattativa ancora più affascinante e complessa.

Il club di via Aldo Rossi, però, non sembra disposto a farsi intimidire dalla concorrenza. La dirigenza rossonera è determinata a portare a termine un’operazione di grande impatto, capace di entusiasmare i tifosi e riportare il Milan dove merita di stare.

Un acquisto del genere rappresenterebbe non solo un segnale forte alle rivali, ma anche un passo decisivo verso la costruzione di una squadra competitiva nel breve termine. Il mercato si prospetta infuocato, e il Milan è pronto a giocare le sue carte per raggiungere l’obiettivo.

Milan, si punta Ferran Torres: è in uscita dal Barcellona

Il Milan cerca rinforzi per la prossima stagione e quest’oggi è arrivata una notizia clamorosa dalla Spagna. I rossoneri lavorano a migliorare il proprio reparto offensivo e la scelta sembra essere ricaduta su Ferran Torres.

Come riporta El National, l’esterno spagnolo è finito nel mirino rossonero per via del poco impiego sotto la guida tecnica di Flick. Su di lui però, la forte concorrenza di Inter e Juventus.

La Juventus al momento sembra esser più indietro rispetto le altre due, grazie al mercato realizzato durante l’ultima sessione estiva: con Yildiz e Nico Gonzalez sulle fasce, i bianconeri dovrebbero essere abbastanza coperti; al contrario l’Inter è alla ricerca di un esterno a tutta fascia e potrebbe dare un grande fastidio al Milan per aggiudicarsi il talento spagnolo.

La sua valutazione al momento si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra che i rossoneri proveranno ad abbassare tramite alcune contropartite tecniche o dei bonus. Le aspettative nella dirigenza rossonera capitatana da Giorgio Furlani, sono alte e farà di tutto per portare Ferran Torres al Milan nella prossima stagione.