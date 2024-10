Bonucci diventa allenatore: potrebbe sfidare subito il Milan

A volte ritornano, ma ritornano sempre da avversari. È il caso di Leonardo Bonucci, diventato ufficialmente allenatore quest’oggi.

L’ex capitano del Milan che in rossonero ha vissuto una sola annata, tremenda, per poi scegliere di finire di nuovo alla Juventus, è diventato oggi allenatore. E il suo annuncio non passa inosservato, considerando il “peso” che potrebbe avere nelle scelte da qui in avanti che farà un club italiano.

Oltretutto, le stesse scelte, potrebbero portare di nuovo Bonucci a sfidare il Milan, anche se in una maniera diversa, considerando quello che è il raggruppamento nel format che lo vedrebbe protagonista.

Bonucci allenatore: l’annuncio sull’ex Milan

Quest’oggi, assieme ad altri ex rossoneri, è ufficialmente cominciata la nuova carriera di Leonardo Bonucci. L’ex capitano del Milan, con orgoglio, ha infatti annunciato quello che è il suo nuovo cammino extra-campo, dopo il ritiro col Fenerbahce della passata stagione.

Senza poter escludere niente, magari sia da rivale della Juventus, che da rivale del Milan, di fronte a quella che è una vita completamente diversa che si fa da allenatori e non più da calciatori.

Oggi, Leonardo Bonucci, è diventato ufficialmente allenatore, conseguendo il patentino Uefa B. Assieme a Lucas Biglia e Gabriel Paletta, potrà allenare.

Dove allenerà Bonucci: il patentino gli consente di sfidare il Milan

Il patentino gli consentirà, stando ai regolamenti, di allenare fino alla Serie B. Pertanto Leonardo Bonucci, può seguire il sogno della Juventus. Perché, da ricordare come Milan Futuro e Juve Next Gen, siano squadre di fatto della Serie C. A distanza dunque, in un duello tra “club giovanili” in Serie C, sarà rivale del Milan Futuro, qualora dovessero i bianconeri scegliere di affidargli la panchina, visto che Montero con i bianconeri non se la passa benissimo, in fondo alla classifica. La Next Gen bianconera, in questo momento, è diciannovesima a sei punti in nove partite. Anche il Milan Futuro, a dire il vero, è nella stessa situazione di punteggio e di posizione, anche se con una partita in meno.

Bonucci sogna la panchina: il suo annuncio

Sogna di allenare la Juventus, così come la sognava da calciatore. E lo dichiarava apertamente, in una recente intervista, l’ex capitano del Milan: “Sono dovuto andare via dalla Juve scappando perché qualcuno aveva deciso così. Mi sembrava uno scherzo, forse però il mio percorso alla Juve non è ancora finito. Da allenatore, penso di voler far l’allenatore di una panchina così importante. Sogno di arrivare a sedermi su una panchina così importante come quella della Juventus e questo mi piace pensarlo, mi piace pensare che la storia tra me e la Juve non sia ancora finita”.