Boom Milan, nuovo colpo in arrivo: il top di centrocampo arriva a Giugno

Il Milan vuole a tutti i costi un centrocampista. La società ha messo gli occhi su quattro prospetti, di cui uno su tutti potrebbe rivelarsi un grande colpo.

Per una certezza che non sta rispettando le aspettative, ce n’è un’altra che ha stupito più del dovuto. Stiamo parlando di Loftus-Cheek e Fofana. L’inglese è una delle note più stonate di questo inizio stagione. L’ex Chelsea non sta confermando l’ottima stagione disputata l’anno scorso. Discorso diverso per il francese ex Monaco, che si sta prendendo il Milan ogni gara di più.

Con l’infortunio di Bennacer, però, a centrocampo la coperta è un po’ corta, visto anche l’impiego di Reijnders sulla trequarti e un Musah che continua a non convincere. In via Aldo Rossi si guarda al mercato per arricchire il reparto. Il sogno della società, come riporta Calciomercato.com, si chiama Samuele Ricci, affermatosi ad ottimi livelli in questo avvio di annata. Tuttavia, per un eventuale assalto bisognerà attendere giugno, poiché Cairo ha ripetutamente affermato di non voler cedere il proprio pupillo a gennaio. Ecco perchè il Diavolo valuta piste alternative per il mercato invernale.

Milan, Ricci è il sogno per giugno: le alternativa al centrocampista granata

Lista all’insegna dei millenials per il Milan. Furlani e Ibrahimovic tengono sott’occhio Jhonny Cardoso, in forza al Real Betis. Non sarà un gioco da ragazzi strapparlo al club di Siviglia fra tre mesi, ma i buoni apporti con l’agente, lo stesso di Emerson Royal, possono agevolare la trattativa per il classe 2001.

La carta d’identità per gli ultimi due obiettivi segna 2003. La pista Carney Chuckwuemeka non è mai tramontata negli ultimi due anni. La dirigenza riflette su una possibile proposta di prestito con diritto da inviare al Chelsea. Interessa, infine, anche Gourna-Douath del Salisburgo, ultimo prospetto di un Milan che guarda sempre più alle nuove leve.

Insomma il Milan lavora al presente e al futuro, ci sono vari obiettivi e quello granata rappresenta la priorità per la formazione rossonera. In estate Bennacer potrebbe partire e al contempo serve un regista di qualità per il centrocampo, la società potrebbe rinforzare questo reparto, oltre all’eventuale colpo in attacco. Staremo a vedere, adesso è testa a Milan-Napoli ma la dirigenza lavora già in vista della prossima stagione.