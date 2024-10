Bufera Chiffi, esplode il caos in Milan-Udinese: social scatenati contro l’arbitro

Scoppia la polemica in Milan-Udinese: Paulo Fonseca è furioso con il direttore di gara. La decisione di Chiffi fa discutere.

Gli animi del match Milan-Udinese, valevole per l’ottava giornata di Serie A, sono divampati a ridosso della mezz’ora di gioco. Il direttore di gara, Daniele Chiffi, ha mandato su tutte le furie il pubblico di San Siro, ma sopratutto mister Paulo Fonseca. L’arbitro ha innescato la rabbia del Milan a causa di un episodio controverso, che ha portato all’espulsione diretta di Reijnders.

Chiffi fa infuriare il Milan: rossoneri in dieci

Daniele Chiffi non ha avuto dubbi nel giudicare il contatto avvenuto tra Reijnders e Lovirc pochi passi dall’area di rigore presidiata da Mike Maignan. Il calciatore dell’Udinese sarebbe andato diretto in porta se non fosse stato per lo sgambetto, arrivato in maniera casuale, da parte del centrocampista olandese del Milan. L’espulsione diretta, giunta sul punteggio di 1-0 per i rossoneri, ha scatenato l’ira dei tifosi e di Paulo Fonseca, che dalla panchina si è lasciato andare ad un duro sfogo nei confronti della classe arbitrale designata per il match.

Nonostante il fallo sia stato puramente involontario, Daniele Chiffi ha deciso di intervenire rifilando a Reijnders un cartellino rosso, evitando di usufruire dell’ausilio del Var. Sulla dinamica di gioco, che ha spinto l’arbitro ad espellere l’olandese rossonero, ha parlato Luca Marelli.

L’opinionista arbitrale di Dazn ha cercato di fare chiarezza avvalendosi del regolamento: “Il contatto c’è stato con la gamba sinistra, ma totalmente casuale. Questo però non impone una valutazione differente dell’episodio, non è necessaria la volontarietà. C’è però da segnalare un particolare, anche Lovric interviene cambiando un po’ direzione. E’ una decisione complicata ma ci sta il rosso perché si tratta di una negligenza da parte del giocatore del Milan. Ovviamente si tratta di “dogso” e quindi c’è l’espulsione diretta”.

L’ingenuità, seppur involontaria, costa caro a Reijnders. Il centrocampista olandese, di fatto, salterà la. prossima gara di campionato contro il Bologna, in programma sabato 26 ottobre allo stadio Renato Dall’Ara.

Dopo l’espulsione, San Siro si è fatto sentire con una bordata di fischi assordati, in segno di protesta per la decisione presa da Daniele Chiffi. L’arbitro è finito nel mirino dei tifosi del club lombardo anche sui social network. I sostenitori rossoneri non hanno perso tempo nel commentare la valutazione del fischietto appartenente alla sezione di Padova, scagliandosi contro di lui con giudizi alquanto duri.