Calciomercato: affare con il Real Madrid, è fatta

Le strade del Real Madrid e del Milan si intrecciano non soltanto in campo: l’affare cambia le prospettive del calciomercato rossonero

In bilico tra chi si è e chi si vorrebbe essere. Uno stato d’animo che accomuna tanti, spesso e volentieri, e che vale a volte soprattutto nel mondo del calcio, con le ambizioni delle varie società che possono trovare o meno riscontro nella realtà. E la differenza tra aspettative e realtà può creare una certa sofferenza. Ne sa qualcosa il Milan, che sta provando a crescere, per tornare ai fasti di un tempo che furono, al momento ancora lontani però.

Il Diavolo ha approcciato a questa stagione puntando in alto su tutti i fronti, ma come sappiamo sta vivendo una prima parte di annata decisamente complicata. Da cui sta provando faticosamente a risalire, per rimettersi in linea di galleggiamento in campionato e in Europa. Segnali incoraggianti dalle vittorie con Udinese e Bruges, ora però è il momento delle conferme. Anche perché sono in arrivo dei match a dir poco fondamentali, che diranno molto sulle reali prospettive della squadra.

A breve, il Milan incontrerà in campionato il Napoli di Conte, per poi confrontarsi in Champions League contro il Real Madrid. Eccolo, l’incrocio con un glorioso passato, un banco di prova molto duro ma affascinante, per tornare a respirare atmosfere di grandezza. Le strade con il grande ex Ancelotti si intrecciano però in campo e non solo, con una svolta di mercato inattesa.

Milan sorpassato dal Real Madrid: Ancelotti lo vuole e lo soffia ai rossoneri

Infatti, stando alle ultime notizie il Milan potrebbe essere beffato proprio dai ‘Blancos’ per un obiettivo in entrata del futuro, sul quale i campioni d’Europa hanno messo la freccia.

Il Milan aveva messo nel mirino il talento del River Plate Franco Mastantuono, fantasista argentino dal grande avvenire. Ma come riportato da ‘Sport’ l’entrata in scena del Real può sparigliare le carte. L’obiettivo degli spagnoli sarebbe trovare l’intesa prima di fine 2024, magari lasciando il giocatore per un altro anno in Argentina a crescere e poi farlo arrivare in Europa con calma. Un po’ come capitato con Endrick.

Milan, prima del futuro il mercato di gennaio: tutte le mosse

La notizia di sicuro non fa piacere al Milan, che però non può perdersi d’animo e deve continuare a guardarsi intorno a 360 gradi sul mercato. Ragionando anche sulle mosse nell’immediato, se non soprattutto su quelle.

Dopo un mercato estivo piuttosto incompleto, a gennaio ci saranno movimenti in entrata e in uscita. Si punta a qualche cessione per monetizzare e avere risorse per acquisti utili a completare la rosa. Un difensore, un centrocampista e un attaccante, questa sarebbe la lista della spesa ideale per Fonseca. Vedremo se il club saprà accontentarlo.