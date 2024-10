Calciomercato, il Real lo strappa al Milan: lo seguono da tre anni

L’intreccio tra il Real Madrid e il Milan potrebbe cambiare la storia del calciomercato rossonero: l’inserimento di Ancelotti cambia tutto

Ci sono momenti che cambiano il destino di una stagione, altri che lo fanno di riflesso, attraverso il calciomercato. Sono davvero tanti i casi nella storia che dimostrano come, quando ci sono di mezzo Milan e Real Madrid, si verificano grandi operazioni, che spesso riguardano alcuni dei migliori talenti in circolazione.

Anche nelle prossime settimane potrebbe accadere e privare il club rossonero di un calciatore molto importante, ma andiamo con ordine. È chiara la volontà della dirigenza dei meneghini di rinforzare il centrocampo con un calciatore di primo livello. La possibile uscita di Ismael Bennacer darebbe fondi a Moncada e Furlani e libererebbe un posto in rosa, ma la strada si complica per un obiettivo.

Ancelotti ancora sulla strada del Milan per un super talento

Il solo Fofana non può bastare per garantire la corsa e la qualità necessari nel cuore del gioco. Il calciatore che cerca il Milan deve quindi soddisfare le esigenze tecniche del gruppo, ma anche essere utile nelle coperture e in fase difensiva, come richiede il calcio moderno.

E quindi Moncada e Furlani si sono messi in fila per un ragazzo che sta attirando le attenzioni di mezza Europa e si è conquistato uno spazio importante anche con la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Da regista puro, è affidabile, fa partire il gioco e ha grande facilità di corsa, oltre a un buon tiro: stiamo parlando di Samuele Ricci.

Il calciatore del Torino non salta un minuto ed è fondamentale per i granata, ma a soli 23 anni non è più solo un profilo che piace solo in Italia, piuttosto è pronto a conquistare la scena internazionale, compreso Carlo Ancelotti.

Il Real Madrid vuole anticipare Milan e Manchester City

Il Milan segue Ricci da tempo, ma ora rischia di restare in secondo piano per il centrocampista centrale. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, sul calciatore, oltre al Manchester City di Pep Guardiola che lo vorrebbe già a gennaio, c’è anche il Real Madrid, che non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Gli scout dei Blancos lo seguono da ben tre anni e il ragazzo piace non poco ad Ancelotti, che saprebbe valorizzarlo nel tessuto di gioco delle Merengues. Il vantaggio per il Torino è che, in questo caso, Ricci potrebbe finire la stagione in Piemonte. Con questa concorrenza, è sempre più difficile spuntarla per il Milan.