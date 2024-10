Calciomercato Milan, addio a gennaio? La Juventus lo tiene d’occhio

Il Milan potrebbe presto rivoluzionare la sua squadra e già da gennaio potrebbero esserci importanti novità.

I rossoneri devono ancora trovare l’equilibrio ideale dentro e fuori dal campo per arrivare a raggiungere risultati postivi con più continuità di ora. Questo inizio di stagione è stato difatti altalenante fino ad adesso e il Milan di Paulo Fonseca sta mostrando segni di debolezza. In Champions League devono ancora arrivare i primi tre punti e in Serie A tre partite vinte, due perse e due pareggi lasciano l’amaro in bocca. Ora il Diavolo vuole avere certezze in campo e difatti si punta sempre sugli stessi giocatori quando possibile con meno turnover possibile.

Per Fonseca è importante dare continuità ai titolari e ai più esperti ma così in molti rischiano di rimanere fuori dal progetto e ai margini. Ecco dunque che potrebbero aprirsi nuove piste verso nuove squadre e al Milan non sono pochi i giocatori che adesso potrebbero salutare il club già a partire da gennaio. Uno di questi potrebbe essere anche Fikayo Tomori; la notizia di calciomercato.

Tomori, addio a gennaio? La Juventus ci pensa per la sua difesa

Il Milan in questa sosta per le nazionali dovrà riprendersi e a mente lucida capire dove si è sbagliato fino ad ora. Al rientro dalla sosta ci sarà l’Udinese, gara ostica e non facile dove non bisognerà fare un altro passo falso. Intanto però si pensa anche un po’ al calciomercato dato che la sessione di gennaio si avvicina.

Il Milan potrebbe infatti svendere e anche il fedele Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Diavolo. La Juventus difatti deve fare i conti con l’infortunio di Bremer che andrà per le lunghe e che dovrà essere sostituito il prima possibile. Come riporta il giornalista Paolo Paganini difatti sul taccuino di Giuntoli ci sono i nomi di Skriniar, tuttavia molto difficile, Kiwior, Tah e infine anche Tomori.

Dunque il difensore inglese potrebbe fare la stessa tratta percorsa pochi mesi prima da Kalulu che alla Juventus oggi, con Thiago Motta, sta rendendo alla grande. Tomori potrebbe quindi lasciare spazio a Pavlovic, nuovo arrivato, ma ovviamente tutto dipenderà anche dalle scelte di formazione di Fonseca. Con il passaggio ad una difesa a tre difatti il suo addio potrebbe essere improbabile rispetto che ad una difesa a quattro dato che sarebbe un giocatore chiave nella squadra. I prossimi mesi dunque sapranno dirci meglio cosa potrà accadere.