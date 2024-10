Calciomercato Milan, arriva con lo scambio a gennaio: tutti contenti

Calciomercato Milan, i rossoneri corrono ai ripari per gennaio: operazione necessaria, grande colpo con lo scambio

Quando qualcosa non va, in una squadra, i primi temi di discussione sono, solitamente, la posizione dell’allenatore e le critiche sul mercato. Aspetti che naturalmente stanno trovando ampio spazio nelle dissertazioni attorno al Milan e alla sua crisi in questo avvio di stagione. Dal Diavolo, in tutte le sue componenti, era lecito aspettarsi effettivamente molto di più.

Che la sfida Fonseca fosse intrigante ma difficile, lo si sapeva. Il tecnico portoghese ci sta provando, ma per ora non ha trovato soluzioni efficaci. I risultati sono stati altalenanti e se nel derby c’è stata una grande risposta di gioco e di orgoglio, il booster psicologico è già quasi esaurito con i due ko di Leverkusen e Firenze. Mancano continuità ed equilibrio e l’allenatore ne è consapevole.

Problemi di cui non è responsabile il solo Fonseca, in realtà, dato che l’assemblaggio della squadra sul mercato non è stato dei migliori. La sessione è rimasta in qualche modo incompleta e anche i giocatori arrivati, fin qui, stanno esprimendo un rendimento non soddisfacente. Manca qualcosa soprattutto a centrocampo, reparto che fa fatica a coniugare qualità e capacità di filtro per sorreggere la difesa. Ecco perché il Milan spinge per l’arrivo di un giocatore come Ilic, uno dei profili più interessanti seguiti dai rossoneri.

Calciomercato Milan, idea Ilic: ecco la carta di scambio con il Torino

Può essere più semplice arrivare al serbo rispetto a Ricci, che il Torino non vorrebbe lasciare partire. E secondo ‘Milanlive’, il Diavolo avrebbe anche la carta di scambio giusta: Luka Jovic.

L’operazione, di fatto, renderebbe tutti contenti. Il Milan avrebbe un centrocampista di quantità e qualità e il Torino potrebbe rimediare al grave infortunio di Zapata. Del resto, la sensazione, per il Diavolo, è che Jovic abbia fatto il suo tempo e non rientri nei piani. Solo tre presenze, una da titolare e due spezzoni di partita, poi più nulla. Nelle gerarchie di Fonseca è troppo indietro e coi granata potrebbe provare a rilanciarsi.

Milan, non solo Jovic: gli altri destinati a partire a gennaio

Sul mercato di gennaio, la dirigenza del Milan dovrà poi occuparsi non soltanto di Jovic, ma anche di altri esuberi da provare a piazzare. Diversi i giocatori per i quali si attende solo la giusta proposta.

Partendo naturalmente dai fuori rosa Ballo-Tourè e Origi, per arrivare ad altre situazioni. Come quelle dei vari Thiaw, Musah, Chukwueze, Bennacer, con i quali si potrebbe provare a monetizzare non poco. Bisogna attendersi una finestra di mercato piuttosto attiva in uscita, in casa Milan, se le condizioni lo permetteranno.