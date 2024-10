Calciomercato Milan, arriva la super offerta: che colpo dal Napoli

Sono i giorni di Milan-Napoli, duello con gli azzurri caldo anche sul mercato: offerta super per un azzurro

Occhi puntati, già da ora, su San Siro e su Milan-Napoli di martedì sera e non potrebbe essere altrimenti. Tra il Diavolo e gli azzurri, storicamente, molte sfide combattutissime e davvero importanti e questa potrebbe avere una valenza considerevole nei destini delle squadre di Paulo Fonseca e Antonio Conte. In palio punti fondamentali per l’altissima classifica, traguardo a cui ambiscono entrambe anche se il momento di forma, e la graduatoria, arridono ai partenopei in questo momento.

Napoli che ha trovato quattro vittorie consecutive e sette nelle ultime otto, reagendo al debutto shock contro il Verona, unica sconfitta stagionale fin qui. La squadra di Conte non incanta, a livello spettacolare, ma è molto solida, concede pochissimo e adesso si mette alla prova, per capire se può reggere l’urto anche con le rivali dirette. La serie di scontri diretti da qui a inizio dicembre chiarirà se è un Napoli da scudetto.

Il Milan, invece, deve dimostrare di avere il potenziale per poter competere con le prime della classe. Il valore della rosa non si discute, ma finora il Diavolo è stato troppo discontinuo. Fonseca sta provando a trovare compattezza e chiederà ai suoi un’altra grande prestazione stile derby per rilanciarsi. Intanto, in questi giorni e in quelli a seguire, sarà Milan-Napoli anche sul mercato, con i rossoneri che pensano a un grande acquisto dai rivali.

Milan, affare in attacco dal Napoli: le cifre dell’operazione

Non è un mistero che nell’immediato, e in prospettiva, per ambire a grandissimi traguardi il Milan abbia bisogno di innesti di livello, specialmente in attacco. E nel mirino finisce proprio un azzurro.

Si tratta di Giacomo Raspadori, attaccante di grande talento, nel giro della Nazionale, ma che in riva al Golfo sta trovando poco spazio. Un profilo, quello del classe 2000, che piace a tanti. E ‘Tuttomercatoweb’ ribadisce come il Milan ci creda, anche se servirà una grande offerta per strapparlo al Napoli. Servono almeno 30 milioni di euro per un affare simile, ma, per la prossima estate, i rossoneri potrebbero provarci davvero.

Milan e Napoli, altro incrocio di mercato: l’attaccante che piace a entrambe

Le strade delle due squadre possono incrociarsi ancora, più nell’immediato, con un colpo in attacco inseguito per il mese di gennaio. Il tam-tam di questi giorni porta rossoneri e azzurri a sfidarsi per Bonny.

L’attaccante del Parma è una delle principali rivelazioni di questo inizio di campionato. La sensazione è che il Parma si farà convincere a cederlo da chi metterà sul piatto una contropartita all’altezza. Il Napoli potrebbe usare proprio Raspadori o Simeone. Il Milan dal canto suo potrebbe proporre Jovic.