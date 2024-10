Calciomercato, Milan beffato: andrà alla Juve in saldo

Intreccio di calciomercato che complica la vita al Milan, la Juventus ha un asso nella manica per estromettere i rossoneri e non solo

Nel pieno del nuovo ciclo di gare a rotta di collo, che può dare un indirizzo più chiaro alla stagione, ci si divide in ogni caso tra i verdetti del campo e gli scenari al di fuori. Nonostante partite a ripetizione, il calciomercato è sempre presente. E non potrebbe essere altrimenti, con le società che devono già iniziare a programmare le rispettive strategie per la finestra di trasferimenti di gennaio, per capire come e dove intervenire per la seconda parte dell’annata.

Ci pensa, eccome se ci pensa, il Milan, tra le altre, anche perché i rossoneri devono correggere qualcosa di una campagna acquisti estiva che si è rivelata finora, dati di fatto alla mano, soltanto discreta e nulla più. I nuovi arrivi hanno inciso poco, buone risposte da Morata e da Fofana, dagli altri soltanto qualche flash. Ecco perché a gennaio qualcosa, per il Diavolo, si muoverà senz’altro. Troppo importante, per il Milan, avere una squadra competitiva per andare avanti su tutti i fronti, in una annata in cui le ambizioni sono notevoli e la dirigenza ha scommesso molto su se stessa.

Mentre sul campo la squadra di Fonseca va a caccia di riscatto dopo le prime settimane molto complicate e prova a rialzarsi, il club riflette su come accontentare le richieste dell’allenatore, nell’immediato e in prospettiva. C’è un colpo in attacco che però si allontana, con la Juventus che sembra aver messo in maniera decisa la freccia.

Juventus, scatto in avanti per David: ecco come mettere le mani sul bomber

Parliamo di Jonathan David, che in Champions League è a dir poco uomo del momento. Dopo la rete al Real Madrid, una doppietta per piegare anche l’Atletico Madrid e uno score che sale a 10 reti in 15 gare totali in stagione.

Su di lui, si mettono gli occhi da parte di club importanti per l’estate, in realtà, a parametro zero. Per il Milan, è vero, è diventato un obiettivo di secondo piano, ma comunque sempre nei radar. Juventus che in ogni caso, secondo ‘Tuttosport’, avrebbe la carta vincente per spazzare via definitivamente la concorrenza, anche quella dell’Inter. Vale a dire Timothy Weah, che con l’ex compagno di squadra si sente spesso e al quale avrebbe raccomandato di raggiungerlo a Torino in diverse telefonate specie negli ultimi mesi.

Milan, attaccante cercasi: le soluzioni per il futuro

Il Milan, dal canto suo, deve necessariamente guardarsi intorno per altri nomi. Da capire cosa accadrà in estate, quando Abraham probabilmente non sarà confermato. Intanto, si cercherà già un innesto a gennaio.

Più che una prima punta, il Milan si muove per un esterno o una seconda punta per aumentare le alternative sulla trequarti. I due nomi più caldi sembrano quelli di Berardi e Raspadori. Difficile arrivare al giocatore del Napoli, più chance sembrano esserci per quello del Sassuolo, tentato dal grande salto.