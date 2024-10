Calciomercato Milan, la Juventus tenta lo sgambetto: contatti con il rossonero

La Juventus avrebbe messo nel mirino un giocatore del Milan. Già avvenuti i primi contatti con l’entourage del rossonero.

La sosta per le Nazionali rappresenta sempre per i club un’occasione per fare il punto sulla situazione e capire eventualmente cosa c’è che non va. Di sicuro per il Milan saranno giorni di considerazioni, cercando di andare più a fondo alla sconfitta contro la Fiorentina. In queste ultime ore, inoltre, il Diavolo deve far fronte ad un’indiscrezione di mercato che lo vede protagonista. La Juventus avrebbe, infatti, messo nel mirino un rossonero.

Sostituto di Bremer: la Juventus contatta l’agente di Tomori

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Paganini, nella lista degli obiettivi della Vecchia Signora ci sarebbe anche Fikayo Tomori. I Bianconeri, infatti, potrebbero fiondarsi sul mercato a gennaio per sostituire l’infortunato Bremer, costretto a stare ai box per quasi tutto il resto della stagione dopo il grave infortunio al crociato. Ci sarebbe già stati i primi contatti con l’agente per sondare il terreno.

Difficile che il Milan possa rinunciare al centrale inglese già a gennaio, ma è chiaro che nulla può essere dato per scontato. Di certo l’ex Chelsea non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e nel recente K.O. contro la Fiorentina pesa anche il suo errore in occasione del secondo gol. La Juventus vorrebbe approfittare della situazione, provando a ripetere magari un colpo alla Pierre Kalulu.