Calciomercato Milan, occhi sul gioiello spagnolo: è un ex Real

La dirigenza rossonera è ancora attiva sul mercato, l’obiettivo è un giocatore spagnolo scuola Real Madrid.

In casa Milan è tempo di dimenticare la sconfitta di martedì in Champions League e tornare concentrati sul campionato. Domenica sera i rossoneri affronteranno la Fiorentina alle 20:45 nel match valido per la settima giornata di Serie A. Il “Franchi” è un campo ricco di insidie e giocare in casa dei Viola non è mai semplice. A testimonianza di ciò il dato che vede la squadra di Palladino ancora imbattuta tra le mura amiche in questa stagione. La squadra toscana non ha iniziato al meglio la stagione con solo 7 punti in 6 partite, ma il Milan non può permettersi di sottovalutare la partita.

Dal canto suo, il club di Via Aldo Rossi, viene da quattro risultati positivi in campionato e vuole dare continuità alle prestazioni mostrate nelle ultime uscite. Gli uomini di Fonseca hanno totalizzato 11 punti in 6 incontri e vincere domenica vorrebbe dire rimanere attaccati alla vetta della classifica. Dopo la sfida con la Fiorentina ci sarà la pausa per le nazionali e questo rappresenta una motivazione in più per cercare i tre punti. Nel frattempo la dirigenza guarda già avanti e lavora in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Milan, il nuovo obiettivo del mercato è Antonio Blanco

Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su Antonio Blanco. Si tratta di un centrocampista spagnolo classe 2000 che ha fatto tutta la trafila delle giovanili nel Real Madrid. Al momento il ragazzo è un giocatore dell’Alaves, club con il quale quest’anno ha disputato otto partite su otto nel massimo campionato spagnolo. Il valore di mercato del giocatore si aggira sui 5 milioni di euro, ma è probabile che ne possano servire di più per acquisire il suo cartellino.

In carriera Blanco ha giocato soprattutto come mediano, ma all’occorrenza ha fatto anche la mezz’ala. Arrivato all’Alaves nel 2023, ha un contratto con i Blanquiazules fino al 2027. Una delle sue qualità migliori è l’aggressività in mezzo al campo, il che lo rende un ottimo “recupera-palloni”. Il ragazzo deve invece migliorare sul lato dei cartellini, che lo ha visto prendere ben 15 ammonizioni e un rosso diretto negli ultimi due anni.

Il Milan dunque, stando a quanto scritto da Fichajes.net, rimane in attesa di sviluppi sulla trattativa. Il ragazzo ha iniziato bene la stagione e dopo aver giocato nelle giovanili di un grande club come il Real Madrid, potrebbe fargli piacere passare in rossonero. La squadra intanto resta concentrata sul prossimo impegno, mentre la dirigenza rimane al lavoro su più fronti.