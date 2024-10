Calciomercato Milan, servono muscoli a centrocampo: l’obiettivo gioca in Serie A

Tra le priorità del Milan c’è quella di aggiungere peso e fisicità al centrocampo. Con Bennacer ai box, la dirigenza guarda in Serie A.

Sono passati poco meno di due mesi dall’inizio ufficiale della stagione, ma è comunque possibile per il Milan tirare già delle prime somme su quello che è stato l’avvio di stagione. Queste prime settimane sono state senza dubbio contraddistinte da tanti passi falsi, con alcune luci che fanno sperare per il futuro. Al momento, però, è chiaro che ci sia ancora molto lavoro da fare e soprattutto che ci sia un reparto da rinforzare.

I Rossoneri hanno dimostrato di avere una coperta decisamente troppo corta a centrocampo. L’infortunio, infatti, di Ismael Bennacer, con i tempi di recupero ancora da chiarire, ha tolto a Paulo Fonseca l’unico vero sostituto di Youssouf Fofana. In queste prime apparizioni l’ex Monaco è stato, infatti, costretto agli straordinari partendo da titolare in tutte le ultime sette gare.

La speranza è, dunque, quella di poter riavere l’algerino a disposizione il prima possibile. Il Diavolo non vuole, però, farsi trovare impreparato ed è per questo motivo che si sta guardando intorno per un possibile colpo a gennaio. Nella lista ci sono già diversi nomi, ma quello che più stuzzica arriva direttamente dalla Serie A.

Obiettivo a centrocampo: il Milan tiene d’occhio Frendrup

Il profilo ricercato è quello di un giocatore che possa garantire fisicità e maggiore peso difensivo. Ecco dunque che secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il preferito della dirigenza è Morten Frendrup del Genoa. Il danese, che nella scorsa stagione è stato il primo in Serie A per palloni intercettati, tackle e palle rubate, piace e non poco. Il suo cartellino si aggira attorno ai 20 milioni di euro, ma la necessità dei rossoblù di fare cassa potrebbe facilitare la trattativa.

Il classe 2001 è già nel mirino di molte squadre, con diverse corteggiatrici anche dall’estero. Lo scorso settembre è inoltre arrivato il debutto con la Danimarca, per un giocatore che si sta confermando sempre di più ad alti livelli.

Come detto, però, il Milan segue anche altri nomi. Sul taccuino ci sono, infatti, anche Johnny Cardoso del Real Betis, americano classe 2001 con passaporto italiano, e Carney Chukwuemeka del Chelsea. L’inglese classe 2003 ha caratteristiche meno difensive, ma resta comunque uno dei talenti maggiormente monitorati. Altrettanto monitorato sembra essere il compagno di squadra Cesare Casadei, che proprio in una recente intervista ha confessato di essere un grande tifoso rossonero, nonostante il suo passato all’Inter.