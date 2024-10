Calciomercato Milan, un rinforzo già a gennaio? Arriva dalla Serie A: il nome

Si parte con il toto-nomi per la finestra di calciomercato invernale, il Milan posa gli occhi su un talento italiano.

Il Milan alla ripresa del campionato dovrà affrontare l’Udinese in una gara difficile che dovrà ridare i tre punti alla squadra. Fonseca non può commettere altri errori e adesso deve esserci un punto di svolta per la squadra che dopo aver infilato buone gare dal derby si è lasciata andare. Questa pausa nazionali, per la Nations League, potrebbe donare del tempo a Fonseca per studiare meglio il suo Milan e le sue prossime avversarie.

Intanto dalla Nations League arrivano però anche notizie di calciomercato perchè in occasione delle gare con le nazionali ci sono sempre molti giocatori che si mettono in mostra e catturano l’occhio dei club. Il Milan difatti inizia a pensare alla sessione di mercato invernale di gennaio, qui il club vorrebbe completare uno o due acquisti almeno e uno di questi sarà sicuramente a centrocampo per via dell’infortunio di Bennacer e il nome arriva dall’Italia.

Milan su Ricci, il Torino non farà sconti per il suo talento

Il Milan pensa anche al mercato dato che alcuni esuberi potranno presto lasciare il club e alcuni infortuni mettono in difficoltà la rosa milanista. Furlani e Moncada con Ibra sono pronti a muoversi per la finestra di gennaio e acquistare un centrocampista è uno degli obiettivi primari. Il Milan infatti a centrocampo conta Reijnders e Fofana, ad ora i titolari, c’è poi Musah pronto a subentrare, Zeroli come jolly e l’infortunato Bennacer che dovrà essere rimpiazzato.

Su Musah ci sono parecchi dubbi per il ruolo di mediano dato che non è il suo ruolo naturale ed ecco che il Milan punta a Samuele Ricci, classe 2001 del Torino. Il 23enne sta anche giocando con la Nazionale di Spalletti i suoi primi minuti e il suo talento è cresciuto negli ultimi anni.

Come riporta SportMediaset Moncada ha anche seguito Italia-Belgio per il giovane e ora è un obiettivo concreto per gennaio. Tuttavia il Toro non scenderà sotto al prezzo già prestabilito di 30 milioni di euro. Come alternative all’ex Empoli potrebbero esserci Chukwuemeka, Cardoso e Frendrup. Dunque per il centrocampo c’è già un’idea. Storia diversa per l’attacco invece, anche qui Jovic potrebbe non essere adatto al gioco di Fonseca e un’altra punta potrebbe far comodo, tuttavia ancora non ci sono obiettivi reali.