Calciomercato: Tonali torna in Italia, la svolta

Il futuro di Sandro Tonali resta un argomento parecchio caldo in casa Milan: c’è chi non ha alcun dubbio su quale possa essere la sua prossima destinazione

Tra i simboli che hanno vestito la maglia del Milan e fatto la differenza negli ultimi anni, si deve inserire per forza di cose Sandro Tonali. Il centrocampista è stato spesso l’anima della squadra, capace di giocare una semifinale di Champions League con i rossoneri e anche di vincere uno scudetto, non proprio da tutti.

Soprattutto, l’ex Brescia ha dimostrato di incarnare a pieno i valori del club rossonero, di cui è tifoso da sempre, e ha sempre dimostrato di aver onorato la maglia, attirando la stima di tutti i tifosi. Il capitolo con il Milan, però, potrebbe non essersi chiuso per il calciatore della Nazionale italiana.

L’anno terribile di Tonali, ma ora è tornato al top

L’arrivo al Newcastle a suon di decine di milioni poteva essere un ulteriore trampolino di lancio per la carriera di Tonali, il modo per affermarsi ancora di più anche in Premier League. Il caso scommesse, però, ha cambiato inevitabilmente il suo destino, facendogli perdere di fatto un intero anno e facendo calare le attenzioni su di lui.

La squalifica ora è finalmente finita e il centrocampista è tornato in campo in tutto il suo splendore tecnico e fisico. Anche con l’Italia in Nations League, ha dimostrato di essere in gran forma, strappando palla al piede, dando una grossa mano in fase difensiva e rivelandosi decisivo per gli equilibri della squadra.

I tifosi del Milan l’hanno esaltato in massa e in tanti hanno ammesso che per i meneghini si tratta di un rimpianto non da poco, anche se la sua cessione ha permesso di acquistare diversi calciatori di alto livello.

L’ultimo annuncio su Tonali: “Sono sicuro che tornerà al Milan”

Ne ha parlato sul suo canale YouTube anche Carlo Pellegatti, che ha fatto il punto della situazione sul futuro di Tonali e dicendo senza troppi dubbi che potrebbe essere ancora una volta al Milan.

“Scommetterei che prima o poi tornerà al Milan, ma non so quando“, ha detto. E ha aggiunto anche che, a suo avviso, il prossimo trasferimento di Tornali sarà dal Newcastle in rossonero. Staremo a vedere se avrà ragione Pellegatti, ma di certo l’ipotesi scalda il tifo rossonero.