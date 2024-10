Camarda da record: primato nella storia del Milan

Camarda rappresenta ormai il Milan e il calcio del futuro: è diventato il più giovane calciatore italiano ad esordire in Champions League.

Francesco Camarda (16 anni, 226 giorni), stasera, in occasione della partita di Champions League del Milan contro il Brugge, ha superato il record di Moise Kean (16 anni, 268 giorni). È l’esordiente più giovane nella storia del Milan a giocare in una competizione così prestigiosa e, se fosse stato convalidato il suo gol, sarebbe stato anche il più giovane di sempre a segnare in Champions.

Camarda ha un rapporto di lunga data con il club: è entrato a far parte del settore giovanile del Milan nel 2015, per poi passare alla formazione Under-15 rossonera, dove sin da subito si è distinto per le sue ottime capacità. Viene, successivamente, inserito nella formazione Primavera del Milan, sino al suo debutto in serie A il 25 Novembre 2023.

Oggi, finalmente, è arrivato il giorno tanto atteso per lui e, nel giro di pochi minuti, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una delle stelle del calcio italiano.

Le parole di Camarda nel post-partita

Al termine della partita contro il Brugge, ai microfoni di Sky Sport, ha manifestato tutta la sua emozione, dichiarando: “Segnare è stata l’emozione più bella della mia vita, poi il Var mi ha fatto lo scherzo. Sono molto deluso ma sono cose che succedono, soprattutto nel calcio di oggi. È il giorno più bello della mia vita. Queste sono le notti che sogni da bambino. Il titolo del record mi dà molto orgoglio però adesso mi spinge a dare di più e far sì che queste notti accadano più spesso“.

Lo stesso allenatore Fonseca si è mostrato dispiaciuto per il gol annullato al suo giocatore che, tuttavia, avrà sicuramente tante altre importanti occasioni in cui potrà brillare come ha già fatto stasera e raggiungere tutti i suoi obiettivi.