Caso Leao, Fonseca svela tutto: “Reazione di Rafa? Dico…”, poi la rivelazione sulla decisione

Importante vittoria del Milan che – nonostante tanti assenti – conquista tre punti fondamentali nella corsa al vertice del campionato.

Importante vittoria per il Milan nell’anticipo pomeridiano contro l’Udinese, una vittoria importante dei rossoneri che chiudono all’aria di crisi e ottengono tre punti soffertissimi contro un’ottima Udinese, vicinissima al pari in più occasioni. Nonostante le assenze il Milan ha portato a casa una bellissima sfida.

La squadra rossonera era priva dello squalificato Theo, in dieci dopo il rosso di Reijnders e con Leao in panchina per tutta la partita. Dopo il rosso inevitabilmente la squadra ha dovuto arretrare il baricentro e alla fine Fonseca ha lasciato l’asso portoghese in panchina per tutta la sfida. Nel post partita Fonseca ha trattato di tanti temi e ha parlato anche di Rafa Leao commentando la decisione di lasciare il talento ex Lilla in panca:

“Caso Leao? Non c’è nessun caso, per me il Milan è la cosa più importante, più di ogni giocatore. Oggi ho deciso cosi perchè per me tutti i calciatori sono importanti e Leao ha accettato la decisione e a fine gara scherzava con i compagni. Reazioni? Non mi aspetto nessuna reazione ma solo che continui ad allenarsi bene come sta facendo”. Poi Fonseca prosegue e spiega la sua decisione.

Milan-Udinese, Fonseca è chiaro su Leao

Sui social in molti si sono chiesti il motivo della decisione di Leao e qualcuno ha addirittura parlato di ripicca dopo le parole del calciatore ad A Bola e quella che sembrava una frecciata a tecnico e società. Fonseca è intervenuto in conferenza e ha risposto senza peli sulla lingua e chiarendo il suo pensiero:

“Abbiamo avuto più tempo per preparare la partita con Okafor e Chukwueze, Leao si è allenato solo ieri ed era rientrato poi con un piccolo fastidio, anche per questo ho preso questa decisione”. Infine Fonseca ha chiarito che Leao potrebbe tornare titolare già dalla prossima e che non c’è quindi assolutamente nessun problema.

Ottime notizie quindi per i tifosi del Milan con Rafa che quindi potrebbe partire titolare nella sfida di Champions League contro il Club Brugge, sfida dove i rossoneri non possono assolutamente mancare la vittoria. Ricordiamo che la formazione di Fonseca è ancora a 0 punti dove due partite di Champions e quindi la partita contro il Club Brugge diventa fondamentale nello spartiacque della stagione del club rossonero.