“Ci piacerebbe…”: Milan, arriva il messaggio di sfida. Le parole spiazzano tutti

Il Milan sarà impegnato in questo weekend in una trasferta piuttosto complicata contro la Fiorentina guidata da Raffaele Palladino.

Questo weekend il Milan scenderà in campo al Franchi per ottenere il terzo successo consecutivo in campionato. Allo stesso tempo il club rossonero ha l’obiettivo di riscattare la sconfitta di Champions League contro il Leverkusen, il secondo ko europeo in altrettante partite. Dopo la Fiorentina ci sarà la sosta e poi una nuova lunga serie di partite.

Manca ancora molto ma il prossimo 22 Ottobre si terrà la terza giornata di Champions League, la sfida a San Siro tra Milan e Club Brugge, una squadra di prima fascia ma comunque leggermente insidiosa. Ovviamente i rossoneri non possono sbagliare, non possono rischiare di perdere altro terreno in chiave europea. Intanto dal Belgio arrivano dichiarazioni scoppiettanti!.

Milan-Club Brugge, il messaggio lascia di stucco

Con la vittoria in Austria contro lo Sturm Graz il Brugge è ora a 3 punti in classifica e nel post gara il capitano del club belga Hans Vanaken ha già stuzzicato il club rossonero. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ci piacerebbe far arrabbiare il Milan, anche se prima vogliamo goderci questa vittoria. E’ fondamentale per poter pensare di passare al turno successivo, missione compiuta”. Oltre al messaggio di sfida Vanaken ha ovviamente chiarito che prima la testa è rivolta al campionato e poi si valuterà altro.