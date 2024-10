Clamoroso Milan Futuro, rinviata la sfida con il Pescara: il motivo spiazza tutti

Arrivata di recente la notizia del rinvio della partita tra Pescara e Milan Futuro valida per la nona giornata di Serie C, il motivo.

Nel corso dei mesi passati ha tenuto banco in casa Milan la questione riguardante la creazione di una seconda squadra. Dalla scelta dell’allenatore, dalla ricerca di uno stadio in cui disputare le partite casalinghe, fino all’importante budget investito nel progetto. Al termine di un lungo percorso si è arrivati il 27 giugno 2024 alla nascita ufficiale del Milan Futuro. Infatti, in seguito all’esclusione dell’Ancona dal campionato di Serie C, la seconda squadra rossonera si è potuta ufficialmente iscrivere alla terza serie italiana. Il club di Via Aldo Rossi ha così ottenuto l’istituzionalizzazione della tanto desiderata squadra, seguendo i modelli di Juventus e Atalanta.

In questo modo il Milan si è assicurato un ulteriore step di crescita da far affrontare ai propri ragazzi, evitando loro il salto dalla Primavera alla prima squadra. Giocando nel campionato di Serie C infatti, i giovani prospetti rossoneri possono crescere sia tecnicamente che mentalmente, confrontandosi già con dei professionisti. Il gruppo attuale del Milan Futuro, allenato dall’ex Daniele Bonera, si è riunito l’8 luglio a Milanello per preparare l’esordio in Serie C. L’inizio della squadra è stato rocambolesco e ora, il Milan Futuro, che doveva giocare sabato contro il Pescara, si trova a dover rinviare l’impegno con i biancoazzurri.

Pescara-Milan Futuro, sei giocatori convocati in nazionale: rinviato il match

In casa Milan arrivano convocazioni in nazionale anche per i ragazzi della seconda squadra. Ben sei i giovani chiamati a difendere i colori della propria patria e conseguente rinvio del match contro il Pescara. La partita, in programma sabato 12 ottobre e valida per la nona giornata di Serie C, non verrà giocata questo fine settimana. Ad annunciarlo è stata la Lega Pro in ottemperanza al fatto che sono stati convocati dalle nazionali più di tre giocatori di un singola squadra (in questo caso il Milan Futuro).

Buone notizie dunque per Bonera, che altrimenti avrebbe dovuto privarsi di una buona parte dei suoi giocatori. I convocati sono i seguenti: Hugo Cuenca (Paraguay), Bartesaghi – Zeroli – Torriani (Italia Under 20), Camarda – Liberali (Italia Under 19).

Bonera avrà così tempo di preparare al meglio la prossima sfida della sua squadra, che visto il ritiro sarà domenica 20 ottobre contro il Legnago. Una vera e propria sfida salvezza visto che le due compagini occupano rispettivamente l’ultima (Legnago con 3 punti) e penultima posizione (Milan Futuro con 6 punti) del girone B di Serie C.