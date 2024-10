Colpaccio Milan, arriva il top in attacco: l’affare entra nel vivo

In casa Milan ci sono ancora tante valutazioni da fare. Il club rossonero – dopo questo particolare inizio di stagione – pensa già al calciomercato.

L’avvento di Paulo Fonseca in casa Milan ha avuto molte più difficoltà del previsto. Il club rossonero sta affrontando grossi alti e bassi, dopo anni la squadra è tornata a vincere il derby ma è ancora indietro in campionato ed è a quota 0 punti in Champions League dopo le due sconfitte subite contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Il club ha evidenziato limiti in diversi reparti e in particolare sia in difesa dove i terzini non convincono e sia in attacco dove manca una punta da tanti gol. La società rossonera ha puntato in estate su Alvaro Morata e Tammy Abraham, i due fanno molto lavoro e si danno da fare ma mancano dal punto di vista realizzativo e questo – complice l’astinenza dal gol di Rafa Leao – è un problema piuttosto serio.

Per questo motivo la dirigenza rossonera starebbe già pensando al futuro e valuterebbe un nuovo bomber per la prossima stagione. Si è parlato di Jonathan David, ma la concorrenza sul canadese a parametro zero è spietata e i rossoneri hanno già in passato dimostrato che vogliono evitare esborsi a livello di ingaggio troppo alti. Per questo è più semplice arrivare ad un altro nome, piace il messicano Santiago Gimenez.

Bomba Milan, il bomber è più vicino

Secondo quanto riporta Tuttosport il calciatore classe 2001 attende un grande team e il trasferimento in rossonero sarebbe molto gradito. Solo qualche tempo fa il calciatore aveva dichiarato: “Il Milan ha provato a prendermi l’ultimo giorno di mercato, ha mandato un’offerta ma alla fine non si è fatto nulla. Andare al Milan per me sarebbe un sogno, sono cresciuto con Ronaldo, Ronaldinho e Kakà”.

Gimenez in estate è stato molto vicino al Nottingham Forrest, l’ambizioso club inglese aveva grandi aspirazioni ma alla fine il giocatore ha rifiutato l’offerta e ha preferito attendere. Giocherà un altro anno in Olanda e poi magari attenderà il salto in una big e il Milan fa sicuramente al caso di Gimenez.

Il bomber è un classe 2001 e ha grossi margini di miglioramento, il club rossonero potrebbe valutare di non riscattare Abraham e poi magari tenare un nuovo attaccante, un giovane che farebbe sicuramente al caso del club. I prossimi mesi saranno decisivi e il Milan valuterà se puntare tra Abraham e Morata o scegliere un nuovo grande attaccante.