Colpo Berardi a gennaio: c’è già l’annuncio

Domenico Berardi è già, nuovamente, un nome caldo sul mercato: ennesima svolta che riguarda l’attaccante calabrese

Lo scorso fine settimana è stato un momento molto significativo per il calcio italiano. Vale a dire, quello dell’attesissimo ritorno in campo di Domenico Berardi. Un evento che ha rappresentato una buona notizia non soltanto per i tifosi della sua squadra, il Sassuolo, dato che parliamo di uno dei calciatori più iconici dell’ultimo decennio nel nostro campionato.

L’attaccante calabrese, sfortunatissimo, nello scorso mese di febbraio si era gravemente infortunato con la rottura al tendine d’Achille. Che aveva chiuso la sua stagione, gli aveva tolto la partecipazione agli Europei e aveva marchiato anche l’annata del Sassuolo, che da quel momento non si era più ripreso ed era letteralmente precipitato verso la Serie B. Ma adesso, finalmente, Berardi è tornato, con pochi, preziosi minuti contro il Cittadella, bagnati anche da un assist. E tornando già a infiammare il mercato, come spesso accaduto.

Berardi, la verità sull’addio al Sassuolo: Serie A interessata

Nelle passate stagioni, più volte si era parlato di un possibile addio al Sassuolo. Eventualità che non si era mai concretizzata, ma che a gennaio potrebbe diventare realtà.

Tutto questo è stato effettivamente dichiarato dal giocatore in una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’. Intervista nella quale ha svelato anche alcuni retroscena su cessioni che erano state alquanto vicine nel passato, ma poi saltate per un motivo o per un altro.

A fare chiarezza sulla situazione del classe 1994, ha provveduto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, intercettato dai giornalisti presenti all’Olimpico per Italia-Belgio di Nations League. Con dichiarazioni che vanno in parte a smentire l’eventualità di una partenza nel mercato invernale: “Non è vero che Berardi ha detto che vuole andarsene – ha spiegato – Se ci saranno delle proposte, le valuteremo, ma lo faremo insieme, come abbiamo sempre fatto”.

Inter, Juventus e non solo: quante pretendenti per Berardi

E quindi, quale destino attende Berardi? Nell’estate del 2023 si era parlato molto della Fiorentina, ora le squadre che potrebbero maggiormente essere interessate sembrano Inter e Juventus.

L’accostamento ai bianconeri è un discorso di vecchia data, come confermato dallo stesso Berardi. L’Inter potrebbe sceglierlo come attaccante jolly per la seconda parte della stagione, non è un mistero che il suo nome interessi non poco a Marotta. Attenzione anche al Milan, che potrebbe decidere di innervare il reparto offensivo con un innesto da affiancare a Morata e Abraham, fin qui non esaltanti a livello di numeri. Dipenderà molto dalle prestazioni di Berardi in questa parte dell’annata, che potrebbero convincere o meno le big del nostro campionato a investire su Berardi.