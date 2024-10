Confronto con Fonseca per due calciatori: il motivo del rimprovero

Approfitta della sosta per le Nazionali, per i confronti a “tu per tu”, Paulo Fonseca. Due calciatori finiti al centro del mirino, a Milanello.

I due hanno un rapporto molto solido e in allenamento svolgono gli esercizi da vicino. Ma entrambi, sono stati chiamati a rapporto da Paulo Fonseca, che ha voluto un chiarimento, in un faccia a faccia venuto fuori proprio a Casa Milan, per la disobbedienza che si sarebbe registrata nell’ultimo appuntamento in Serie A.

A svelare il tutto, è La Gazzetta dello Sport, che ha spiegato la situazione che riguarda i due calciatori per alcuni atteggiamenti comportamentali che non sarebbero piaciuto allo stesso Fonseca. E questo, potrebbe costare il posto in campo sia per uno che per l’altro, quando il Milan tornerà a San Siro contro l’Udinese per il rientro dalla sosta.

Confronto con due giocatori: il motivo del faccia a faccia con Fonseca

Porta ancora strascichi la sconfitta a Firenze di domenica scorsa quando il Milan, a causa di alcune scelte, ha sprecato l’occasione di portarsi a casa i punti.

La partita è fatta di episodi e questi, non ha saputo sfruttarli la formazione allenata da Fonseca, per scelte fatte in campo e che vanno oltre a quelle che riguardano la formazione decisa dal tecnico portoghese. Perché, proprio sette giorni fa, Fonseca si definiva arrabbiato nel post-partita, per quanto deciso in campo dai suoi giocatori.

Potrebbero entrambi finire in panchina i calciatori coinvolti nel confronto a Milanello. Una “punizione” che sperano di evitare, lavorando in questa settimana di sosta e tra “i pochi intimi” di Casa Milan, considerando che i diversi titolari sono in giro con le proprie Nazionali.

Rimprovero a Casa Milan: la rivelazione dall’allenamento

Secondo quanto riferisce la rosea, la trasferta a Firenze e che ha visto la doppia parata di De Gea, che ha portato alla sconfitta del Milan, vedrà conseguenze per due calciatori della rosa di Fonseca.

Tomori ha consegnato il pallone del rigore a Tammy Abraham, suo compagno e amico storico sin dall’Academy del Chelsea. Ma il rigorista è Pulisic e Fonseca lo ha palesato anche nel post-partita di sette giorni fa.

Al centro delle discussioni avute, nel confronto a Milanello con i due calciatori, proprio il tema della disobbedienza, non piaciuta a Fonseca. Il tecnico portoghese, riferisce la stessa fonte, avrebbe detto ai due giocatori di non disobbedire più. Non accetterà più questi comportamenti, soprattutto se poi saranno in pari con prestazioni al di sotto della sufficienza.

Chi giocherà al posto dei due calciatori? Possibile “punizione” con l’Udinese

La possibile scelta di Fonseca, di non affidarsi ad Abraham e Tomori, porterebbe poi una maglia da titolare per Okafor e per Pavlovic, con il secondo che tornerebbe a giocare titolare, affianco ad un Gabbia in grande spolvero. Però, Tomori ed Abraham hanno un vantaggio: si sono allenati tutta la settimana e sono stati a stretto contatto con Fonseca, per riscattarsi dopo il chiarimento a Milanello.