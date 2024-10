Conte al Milan, arriva la rivelazione in diretta: rimpianto totale in casa rossonera

Il tecnico del Napoli campione d’Italia Antonio Conte poteva sedere quest’anno sulla panchina del Milan. Le cose però non sono andate cosi.

Tanta delusione in casa Milan, sia tra tifosi che addetti ai lavori. Il Milan di Paulo Fonseca è piuttosto indietro in classifica. Undici punti già di distacco dal Napoli capolista, una partita in meno ma allo stesso tempo l’ennesima sconfitta in campionato che fa disperare i tifosi rossoneri.

Le speranze di scudetto sono ridotte all’asso, è vero siamo all’inizio ma i tifosi sono piuttosto pessimisti e c’è la sensazione che difficilmente si riuscirà a migliorare il secondo posto dello scorso anno; anzi al momento anche quello resta utopia con quasi tutte le altre big che vanno di corsa e la squadra di Fonseca che alterna alti e bassi. In testa finora c’è il Napoli di Antonio Conte, protagonista finora di un grande inizio di stagione.

E pensare che prima dell’estate i tifosi chiedevano a gran voce l’arrivo di Conte; tutti – tra tifosi e addetti ai lavori – pensavano che il tecnico pugliese fosse l’uomo giusto per il club rossonero tranne la società che ha fatto altre scelte, per diversi motivi. Il giornalista Pellegatti ha parlato di questo a Pressing ed è apparso piuttosto contrariato. Poi ha fatto una rivelazione – o meglio anche una conferma – riguardo il mancato arrivo di Conte in rossonero.

Conte-Milan, Pellegatti conferma tutto in diretta

Durante la trasmissione Pressing Carlo Pellegatti ha spiegato: “Fonseca e non Conte? E’ ovvio che ci siano dei rimpianti. Ibra ha spiegato che voleva un tecnico e non un manager, ma Fonseca in questo momento sta facendo il manager. La verità è che non c’è nessun dirigente durante gli allenamenti a Milanello”.

Una dura presa di posizione, ancora peggiore pensando che il tecnico riteneva il Milan la sua vera prima scelta e Pellegatti lo ha confermato: “Se Conte avrebbe accettato il Milan? Sarebbe venuto di corsa e con grande entusiasmo sulla panchina rossonera”. Un ulteriore rimpianto quindi per i tifosi che hanno visto l’allenatore solo come rivale e gli ha inflitto tra l’altro – nel corso dell’ultima sfida – una pesante sconfitta.

Niente da fare quindi per il Milan che alla fine ha scelto Fonseca e finora questa scelta si è rivelata piuttosto sbagliata. Le prossime settimane serviranno a Fonseca per dirci se può spegnere finalmente qualsiasi polemica, in un clima tutt’altro che tranquillo.