Milan, Fonseca può sorridere: quattro rientri per la gara con il Monza

Buone notizie per mister Paulo Fonseca: in quattro recuperano per il match contro il Monza di Nesta.

C’è aria di rivalsa in casa Milan. La squadra di mister Paulo Fonseca vuole voltare al più presto pagina dopo la sconfitta interna con il Napoli e per farlo ha bisogno di tornare alla vittoria nel prossimo turno di Serie A. Dopo la brutta battuta d’arresto a San Siro al cospetto della capolista, la formazione rossonera andrà a caccia del riscatto sabato sera in casa del Monza di Alessandro Nesta. Il match andrà in scena sul manto erboso dell’U-Power Stadium alle ore 20:45.

Il Milan proverà a sfruttare nel migliore dei modi la trasferta brianzola, sia per ritornare ad assaporare il dolce gusto della vittoria che per sfatare un tabù che sta durando troppo. Senza contare il derby di Milano, quest’anno i rossoneri non hanno ancora vinto lontano in trasferta. L’ultimo successo lontano dalle mura di San Siro risale allo scorso 30 marzo contro la Fiorentina. Sabato, il Milan proverà a sfatare questo tabù e a risalire la classifica. Con il Monza, Fonseca potrà anche tornare a contare su quattro elementi chiave della sua rosa, rientrati da squalifiche e infortuni.

Buone notizie per Fonseca: rientrano in quattro

Sono arrivate delle ottime notizie per mister Paulo Fonseca. In occasione della gara di sabato, valevole per l’11esima giornata di Serie A, il tecnico portoghese avrà nuovamente a disposizione diverse pedine fondamentali del proprio scacchiere tattico, come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Entrambi i calciatori hanno saltato la gara col Napoli per scontare un turno di squalifica.

Sia Theo che Reijnders dovrebbero essere inclusi nella formazione titolare per l’impegno di Monza. Tra i candidati dal primo minuto, potrebbe finirci anche Davide Calabria, in panchina con il Napoli. Fonseca starebbe valutando il rientro in campo del capitano per permettere ad Emerson Royal di prendere fiato.

A prendere parte alla sfida contro il Monza ci sarà anche Christian Pulisic. Il calciatore statunitense, uno dei migliori del Milan in questa prima parte di stagione, sembra aver smaltito a tutti gli effetti l’attacco influenzale patito a ridosso della sfida contro il Napoli, che comunque non gli ha impedito di scendere in campo nella ripresa. L’ex Chelsea si sta allenando regolarmente con il gruppo e sarà a disposizione di Fonseca per la gara di sabato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, a disposizione di Fonseca tornerà anche Luka Jovic, ai box a margine degli ultimi incontri a causa di una fastidiosa pubalgia. Bisognerà attendere ancora un po’, invece, per rivedere in campo Tammy Abraham. Il centravanti inglese sta lavorando per mettere la parola fine ai dolori alla spalla. Oltre a Florenzi e Bennacer, sarà costretto a mordere il freno anche Matteo Gabbia, out per i problemi al polpaccio.