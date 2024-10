Conte avvisa il Milan: “A San Siro così”, parla poi di Leao

Il Milan ha avuto più tempo per preparare il match contro il Napoli grazie al rinvio di ieri pomeriggio, Conte però avvisa la squadra di Fonseca.

Ieri il Milan non è sceso in campo a Bologna e nonostante questo sia un problema c’è comunque un lato positivo per la squadra. I rossoneri hanno avuto più tempo per riposare e Fonseca, assieme al suo staff, tempo in più per preparare la gara contro i partenopei. Tuttavia ci sono anche altre notizie negative dove tra squalifiche e infortuni il Diavolo dovrà fare a meno di alcuni giocatori fondamentali.

Theo, Reijnders e Gabbia, tra gli ultimi, non saranno della partita e martedì Fonseca dovrà essere lucido nel fare le migliori scelte possibili. Intanto il Napoli ha vinto contro il Lecce e Antonio Conte pensa subito a martedì e al Milan dove sarà chiamato a vincere per mantenere la vetta. Le sue parole verso la squadra rossonera sono chiare.

Conte pronto per il Milan: le sue parole in vista del match e su Leao

Oggi ci sarà Inter Juve e il 29 toccherà invece a Milan Napoli. Due big match in successione dove il Milan deve primeggiare per rimanere a contatto con le prime posizioni con una partita in meno però a pesare sul risultato. Dopo la vittoria per 1-0 contro il Lecce Antonio Conte si prepara per il Milan e queste sono le sue parole verso i rossoneri:

È una situazione nuova giocare dopo 3 giorni per noi. È un test importante contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta. Leao? Lui è un giocatore spacca partite, se gli concedi campo diventa difficile. Ma il Milan non è solo Leao, ci vogliamo preparare al meglio e abbiamo solo lunedì.

Così Conte ammette che il poco tempo di recupero tra una partita e l’altra potrebbe incidere. Difatti ieri hanno affrontato il Lecce e già martedì saranno di nuovo in campo contro i rossoneri. Pone particolare accento poi su Leao, che potrebbe partire nell’undici titolare, ma dichiara che il portoghese non è il solo problema a cui pensare.

A San Siro dunque il Napoli sarà agguerrito e vorrà vincere a tutti i costi. La mentalità vincente di Conte si fa già sentire e la prima posizione sarà contesa dalle prime forze del campionato dopo questa serie dis contri diretti.