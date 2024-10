Convocato per Milan-Udinese, la decisione di Fonseca

Fonseca ha deciso di convocarlo per la partita Milan-Udinese di domani, l’annuncio oggi in conferenza stampa

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, domani torna in campo la Serie A con quattro partite.

Il Milan trova l’Udinese a San Siro alle ore 18:00: una partita da non sbagliare, in alcun modo. Il ko di Firenze è stato brutto e difficile da digerire e adesso bisogna reagire.

Paulo Fonseca ha la necessità di fare i tre punti per non perdere il treno Scudetto.

L’allenatore portoghese oggi è intervenuto in conferenza stampa: parole forti e di grande impatto in risposta alle domande sui problemi interni di spogliatoio e di gestione.

Fonseca inoltre ha intenzione di fare un bel po’ di cambiamenti nella formazione titolare: Theo Hernandez è escluso per squalifica, a lui si aggiungono anche Leao e Abraham per scelta tecnica.

In più, ci sarà una bella novità fra i convocati.

Milan-Udinese, Fonseca ha deciso di convocarlo: l’annuncio in conferenza

Oltre a Marco Sportiello, che sarà quindi in panchina domani contro l’Udinese, Fonseca porterà con sé per il match anche uno dei protagonisti del Milan Futuro.

Si tratta di Mattia Liberali, come confermato ufficialmente dal tecnico oggi in conferenza stampa: “Ha lavorato con noi in questi giorni e domani sarà dei nostri“.

Il giovanissimo trequartista, protagonista con l’Italia U19 con due gol in due partite, è stato il migliore della pre season rossonera ma poi non è mai stato chiamato in causa per la prima squadra.

Domani sarà in panchina e chissà se avrà anche l’opportunità per debuttare.

Le sue qualità in un ruolo al momento scoperto, cioè quello di trequartista (ricoperto nelle ultime partite dall’adattato Morata), potrebbero tornare molto utili alla squadra.