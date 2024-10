Da Napoli, Conte ha già un piano per battere il Milan: decisione inedita

Il big match del prossimo turno, quello tra Milan e Napoli, mette di fronte due candidate per i vertici e Conte pensa già a questa partita

Il nono turno di Serie A deve ancora iniziare perché la prima partita si giocherà soltanto domani, venerdì 25 ottobre, e metterà di fronte Udinese e Cagliari alle 18:30. Per il Milan però questa giornata di campionato è circondata da mille punti di domanda perché non è ancora chiaro se i rossoneri di Paulo Fonseca riusciranno a scendere per davvero in campo vista l’emergenza che si sta vivendo in queste ore a Bologna, città nella quale i Diavolo avrebbe dovuto giocare sfidando allo stadio Dall’Ara la squadra di Italiano.

Milan-Napoli sarà il big match del prossimo turno: Conte teme i rossoneri

In attesa di capire nelle prossime ore se il Milan riuscirà a giocare contro il Bologna (con l’ipotesi campo neutro che si fa sempre più strada), si può dare già uno sguardo al turno successivo che per il Diavolo non sarà affatto semplice visto che a San Siro arriverà il Napoli capolista fin qui in Serie A. Questa decima giornata sarà inoltre particolare perché si gioca in mezzo alla settimana: il fischio d’inizio del big match che metterà di fronte i rossoneri e gli azzurri è infatti in programma per martedì 29 ottobre alle 20:45.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, sa che questa partita non sarà facile per i suoi giocatori e che sarà soltanto la prima di una lunga serie di gare complicate perché adesso il calendario per i partenopei si mette in salita con in ordine le sfide a Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio (due volte sfida ai biancocelesti, una in campionato e una in Coppa Italia). Per tale motivo l’ex allenatore della nazionale sta già studiando un piano anti-Milan.

Il Napoli farà turnover con il Lecce: Conte lascia a riposo alcuni big

Secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, Conte potrebbe schierare una formazione con alcune riserve per la partita di questo nono turno contro il Lecce. Potrebbero infatti riposare due elementi preziosi per gli azzurri come Politano e Kvaratskhelia che fin qui sono stati titolari e importanti per il gioco di Conte.

Al loro posto potrebbe essere concesso spazio ad un esterno comunque affidabile come David Neres e poi a Cyril Ngonge. La paura del tecnico azzurro è infatti quella di stancare troppo dei giocatori fondamentali per lui, visto che non sono abituati in questa stagione al doppio impegno in settimana e la sfida di martedì col Milan non si può fallire per restare in vetta.