“Devo chiedere a Maignan…”: sorpresa Pulisic, arriva la rivelazione a fine gara

Il Milan soffre, ma torna al successo. I rossoneri si impongono di misura contro l’Udinese: Chukwueze e Pulisic esaltano la vittoria ai microfoni di Dazn.

Il Milan di Paulo Fonseca torna alla vittoria e lo fa sfoggiando una prestazione di carattere e di grande spirito di squadra. Dopo i due ko di fila contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, i rossoneri hanno ripreso la propria marcia in campionato, mandando al tappeto l’Udinese di Kosta Runjaic.

Nonostante le innumerevoli sofferenze, dettate principale dall’inferiorità numerica causata dall’espulsione diretta di Reijnders alla mezz’ora di gioco, il Milan ha portato a casa la vittoria, trionfando sul manto erboso di San Siro con il risultato finale di 1-0. Al di là della pregevole prestazione corale, a regalare la vittoria ai rossoneri è stata la rete a firma di Samuel Chukwueze. Al termine della gara, ha parlato proprio l’autore del gol vittoria, spalleggiato da un altro grande autore del successo rossonero, Christian Pulisic.

Chukwueze e Pulisic indicano la strada: le loro dichiarazioni sono inequivocabili

Dopo la vittoria dal valore assoluto contro l’Udinese, Samuel Chukwueze e Christian Pulisic hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. I due rossoneri hanno commentato con grande entusiasmo il successo rossonero.

Le parole di Chukwueze: “È stato molto bello, sopratutto l’atteggiamento e per come abbiamo tenuto il campo e difeso durante la partita. È molto importante per me e per la squadra, ma adesso bisogna continuare su questa strada”.

Le dichiarazioni di Pulisic: “Abbiamo sofferto tutta la partita, lo spirito di squadra era quello giusto. Giocherò anche in porta prossimamente? Devo chiedere a Maignan. Oggi ho giocato in ogni posizione, abbiamo meritato questa vittoria. Dobbiamo prendere fiducia da questo successo, può essere la chiave per nuove vittorie. Bisogna continuare così”.