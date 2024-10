Dimarco o Theo, arriva la sentenza definitiva: annuncio in diretta su chi è il migliore

La rivalità tra Inter e Milan è sempre più grande negli ultimi anni. Il derby milanese prosegue anche sulla fascia e riguarda Dimarco e Theo.

Federico Dimarco e Theo Hernandez sono due dei terzini più forti al mondo, ognuno con un modo differente di giocare. Da un lato c’è un terzino a tutta spinta che sia in Nazionale che nel modulo rossonero riesce a dare il meglio, dall’altra c’è il Nazionale azzurro e dell’Inter, un calciatore che inizialmente nessuno credeva avesse queste qualità e invece ha conquistato la fascia nerazzurra e ha attirato l’interesse di club tutto il mondo.

Una rivalità quella tra Inter e Milan che sfocia anche tra i giocatori, negli ultimi anni sono stati i nerazzurri quasi sempre ad avere la meglio, hanno trionfato nella semifinale di Champions e lo scorso anno con i nerazzurri che vinsero il derby e festeggiarono la seconda stella con una vittoria in casa dei cugini e il Milan che quest’anno si è preso finalmente la sua rivincita.

Il club rossonero ha vinto quest’anno il derby dopo sei sconfitte consecutive e ha finalmente ottenuto un prezioso successo per far felici anche i suoi tifosi. Allo stesso tempo finora quest’anno Theo ha deluso, diverse gare sbagliate, rigori sbagliati e prestazioni sottotono con il club e con la Nazionale; d’altro canto Dimarco ha invece realizzato una serie di grandi risultati e continuano a esserci i paragoni tra i due.

Milan-Inter, è scontro anche social su Dimarco e Theo

Intervenuto ai microfoni di TvPlay l’ex calciatore Angelo Di Livio ha parlato dell’attuale situazione in serie A e ha dichiarato: “I tre calciatori più forti della serie A sono Lautaro Martinez, Lukaku e Barella”. Poi non poteva mancare il riferimento tra Dimarco e Theo e l’ex calciatore ha chiarito:

“Dimarco è uno dei migliori esterni in Europa, è vero che gioca molto alto ma ha i tempi giusti per arrivare in fondo e una delicatezza del cross straordinaria. Chi prendo tra Theo e Dimarco? Beh, prendo Theo tutta la vita”, ha dichiarato l’ex ‘Soldatino’ della Juventus. Insomma la rivalità tra Inter e Milan riguarda ora anche i suoi terzini sinistri, è una questione individuale e va detto che spesso riguarda il periodo del calciatore, con Dimarco e Theo che si sono alternati più volte nelle preferenze dei tifosi.

Il francese sarà squalificato i prossimi turni di campionato ma la speranza in casa Milan è che possa tornare il solito Theo e possa farlo il prima possibile.