Doppia gioia in casa Milan: Fonseca può esultare, la notizia è una manna

Il Milan di Paulo Fonseca lavora in vista del confronto di campionato contro l’Udinese. Finalmente arrivano buone notizie per i colori rossoneri.

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina e gli impegni con le Nazionali torna il campionato di serie A. Il Milan ospiterà l’Udinese in una giornata sulla carta favorevole ed inizia un ciclo di partite, fondamentali per il resto della stagione. La squadra di Fonseca ha avuto alti e bassi ma ora ci si attende un repentino cambiamento.

Fondamentale sarà anche la gestione delle risorse a disposizione, d’altronde i tifosi a più riprese hanno sottolineato come le riserve non sembrano essere del livello dei titolari e tocca a loro smentire questo trend. Per il match contro i friulani Fonseca dovrebbe attuare qualche cambio, dovrebbe esserci il debutto di Okafor dal primo minuto e Bartesaghi, Gimenez e Terracciano si contendono un posto da titolare per sostituire lo squalificato Theo Hernandez.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport sono in arrivo altre buone notizie per il club rossonero. Per la sfida contro l’Udinese ha recuperato Ruben Loftus Cheek che in queste ore tornerà ad allenarsi con il gruppo, poi l’altra buona notizia riguarda Samu Chukwueze, il vero grande dubbio delle ultime ore all’interno del club.

Milan, doppio recupero in vista dei prossimi impegni

Loftus-Cheek ha recuperato e non solo, Chukwueze era uscito infortunato dall’ultimo impegno contro la Nigeria ma fortunatamente il calciatore non ha riscontrato problemi, gli esami non hanno evidenziato lesioni e Samu sarà a disposizione per la sfida contro l’Udinese. Prima dell’infortunio Chukwueze era favorito per una maglia da titolare, ma ora c’è da capire chi sarà il favorito tra lui e Pulisic, rientrato prima dalle Nazionali.

In ogni caso buone notizie per Fonseca che potrà contare su due delle prime alternative nella rosa rossonera, fondamentali per le sfide tra campionato e Champions League che si terranno nei prossimi giorni. L’allenatore puntava a recuperare tutta la rosa ed eccetto lo squalificato Theo il piano è praticamente riuscito.

Buone notizie in casa Milan e Fonseca può sorridere in vista di impegni che saranno fondamentali per il futuro del club e dell’allenatore, a rischio dopo la deludente prestazione con sconfitta a Firenze. Nelle prossime giornate il Milan ospiterà l’Udinese ma affronterà anche Atalanta e Napoli e capiremo meglio le ambizioni della società e l’obiettivo stagionale per questa stagione. Intanto Fonseca può sorridere, c’è un doppio recupero all’orizzonte.