Doppio infortunio Milan: chance per Camarda, i tempi di recupero

Archiviata la pratica Club Brugge, c’è da rincorrere in campionato. La squalifica di Theo e la sfida contro il Bologna, vedono i rossoneri ancora privati di alcuni dei propri titolari, a causa della situazione infortuni.

Sono diversi gli assenti in vista della sfida di sabato pomeriggio quando, il Milan, affronterà il Bologna di Italiano che va a caccia di punti dopo un inizio di stagione non proprio felicissimo sulla panchina dei felsinei.

Secondo quanto riferisce CalcioNews, Paulo Fonseca non avrà centravanti in alternativa davanti, dando così una possibile chance per Francesco Camarda, abbracciato e consolato dal tecnico portoghese che, quasi sicuramente, gli darà modo di farsi vedere, magari proprio nella sfida contro il Bologna di sabato. E chissà che per Camarda, poi, non possa arrivare il primo gol ufficiale al Milan, in Prima Squadra.

Due infortuni al Milan: possibile chance per Camarda col Bologna

Bisogna fare attenzione al possibile impiego per Francesco Camarda, che consegue al doppio infortunio sul quale si lavora, nelle terapie, a Casa Milan.

Da una parte c’è Tammy Abraham, calciatore che deve fare i conti con il problema alla spalla che, contro l’Udinese, lo ha costretto allo stop forzato. Lui, così come Jovic, salterà molto probabilmente quella che è la partita contro il Bologna.

E dunque, con solo Alvaro Morata a quel punto disponibile, l’unica alternativa sarebbe appunto Francesco Camarda. Ma per quanto riguarda le assenze e un recupero, con titolarità dal primo minuto, non è l’unica notizia dalla lista infortunati in casa Milan.

Due assenze col Bologna: scalpita Camarda, le ultime

Stando alle ultime dunque, le due assenze per la trasferta al Dall’Ara di Bologna-Milan, spingerebbero Fonseca a scegliere ancora Camarda nella lista dei convocati per la sfida. E chissà che per lui non possa arrivare una chance dal primo minuto considerando che poi, nella serata di martedì, si giocherà la sfida a San Siro contro l’attuale capolista in Serie A del Napoli. Massima attenzione dunque a tale ipotesi, con chance per Camarda. Titolare invece, dal primo minuto, potrebbe essere il capitano del Milan, che è sulla via del recupero.

Aggiornamenti in vista di Bologna-Milan: le ultime dall’infermeria

Stando alle ultime dall’infermeria, il Milan va verso il recupero di Calabria che, vista l’assenza per squalifica di Theo Hernandez, potrebbe tornare e giocare dal primo minuto. Al contrario, il lungodegente Florenzi sarà out dal match, così come possibile è l’assenza di Abraham e Jovic. A quel punto dunque, il ballottaggio è aperto. Okafor potrebbe giocare largo o comunque in coppia d’attacco con Morata, altrimenti sarà spazio per Camarda. Da capire se dall’inizio o a partita in corso.