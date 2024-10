“È mancato solo questo”: Reijnders commenta il ko di Leverkusen-Milan

Tijjani Reijnders ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Champions League.

Il Milan non ingrana in Champions League e la seconda sconfitta in due partite certifica a pieno questa situazione. Tijjani Reijnders è stato uno dei protagonisti con una grande occasione nel secondo tempo sotto porta. Dopo una grande giocata tra stop e controllo di suola ha trovato l’opposizione di Hradecky sulla sua conclusione potentissima. Ai microfoni di Sky Sport, Reijnders ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match.

Reijnders chiaro: “Dobbiamo rimanere in Champions League”

Reijnders ha rilasciato parole chiare che certificano le ambizioni del Milan di rimanere a competere in un torneo in cui ha fatto la storia: “È difficile parlare con questa classifica, mancano ancora altre 6 partite. Siamo il Milan e dobbiamo restare in Champions League“.

Sulla prestazione della squadra e su cosa è mancato per trovare il pari, ha affermato: “Prima del gol non siamo riusciti a seguire la nostra strategia. Abbiamo iniziato anche abbastanza bene con qualche piccola opportunità. Li abbiamo sofferti sugli esterni e ci hanno fatto abbassare troppo. Abbiamo fatto bene nel secondo tempo ma non siamo riusciti a segnare, anche io ho avuto un’occasione. È l’unica cosa che è mancata“.