“È sopravvalutato e pompato”: Milan, l’ex rossonero ci va giù pesante con Leao

Il Milan va a Firenze per tornare al sorriso dopo il k.o. di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Obiettivo tre punti per mantenersi attaccati al treno delle prime. La gara dell'”Artemio Franchi” sarà un banco di prova non solo per il Diavolo, ma anche per Rafael Leao. Tra gli attaccanti rossoneri il portoghese è quello che ha brillato nettamente meno dall’inizio della stagione.

Il portoghese è ancora a secco. Contro la Fiorentina il numero 10, cui è stata affidata la fascia da capitano contro il Lecce, deve ricambiare la fiducia e sbloccarsi. Tuttavia l’avvio non è passato inosservato alla critica, specialmente ad Antonio Cassano. L’ex fantasista non è mai stato un grande estimatore di Leao e nell’ultima puntata di “Viva el Futbol” ha rincarato la dose:

“Cammina, non fa un passaggio decente, non è mai decisivo in partite importanti. Che giocatore è? Incontra animali fisici e veloci come lui e non la prende mai, come con Tapsoba e Konaté. In Italia fa due sgasate col Venezia ed è forte. Ci dobbiamo convincere che è un giocatore molto sopravvalutato pompato dalla stampa.”

Milan, Cassano rincara la dose con Leao: “Non è mai decisivo”

L’ex Milan ha addirittura rivelato come la società speri in un cambio di marcia per venderlo, come sottolineato di seguito:

“Prende 8 milioni, loro sperano che faccia qualche campionato decente per farlo andare via, riusciranno perché il suo procuratore (George Mendes) è il migliore al mondo. Io nelle partite importanti voglio vedere. A detta di tutti quanti è un fenomeno, è forte… Inizia il 6 anno, ha fatto due mesi decenti per vincere lo Scudetto con Ibrahimovic in campo.”

Cassano ha infine paragonato Leao ad altri campioni:

“L’altro ieri Xavi Simons ha fatto una partita clamorosa, Wirtz partita stupenda, Lookman fa la differenza. È un dato di fatto. Il giocatore che sulla carta dovrebbe fare la differenza, tra Liverpool e Leverkusen, l’avete visto?

Chissà se, già da domenica contro la Fiorentina, Rafael Leao risponderà sul campo alle critiche di Fantantonio.