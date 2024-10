Emergenza totale Milan, lacrime e mossa sorprendente: ribaltone Fonseca

Brutte notizie in casa Milan: Abraham subentra al posto di Morata ma esce pochi minuti dopo per infortunio. Ecco cos’è successo a San Siro.

Emergenza incredibile e totale in casa Milan: contro l’Udinese la squadra rossonera è rimasta in 10 per l’espulsione di Tijjani Reijnders ma, sul finire del secondo tempo, è arrivata un’altra tegola che ha costretto Fonseca a reinventare tutto. Ecco tutti i dettagli della gara che si sta disputando a Milano.

Tammy Abraham è subentrato al posto di Morata in Milan-Udinese al 73′ ma la sua gara è durata appena cinque minuti. Al 78′ stava per segnare ma, cadendo letteralmente nella porta di Okoye, ha rimediato un infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo.

Milan, Abraham out per infortunio: Fonseca piazza Loftus-Cheek prima punta

Spalla destra molto dolorante per Tammy Abraham che è stato sfortunatissimo questo pomeriggio a San Siro: ha lasciato il campo in lacrime e al suo posto è subentrato Loftus-Cheek che è stato schierato a sorpresa da Fonseca come prima punta.

Sempre problemi alla spalla destra per l’attaccante, visto che già nel 2022 aveva subito una lussazione e le lacrime fanno comprendere bene il suo stato d’animo. Non resta che attendere per comprendere l’entità del problema fisico.