“Era un’ingiustizia…”: Milan-Udinese, Fonseca fa chiarezza nel post gara

Il Milan torna a vincere mettendo in mostra una prestazione di sofferenza e carattere contro l’Udinese: Fonseca elogia la squadra.

Il Milan ritrova il sorriso e la vittoria. Dopo le due sconfitte consecutive contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, i rossoneri di Paulo Fonseca tornarono ad assaporare il dolce gusto dei tre punti, battendo in casa l’Udinese di Runjaic.

La compagine lombarda, rimasta in dieci uomini dalla mezz’ora del primo tempo (Reijnders espulso), si è imposta di misura. Seppur con qualche sofferenza di troppo e con il brivido del gol dell’Udinese al fotofinish, poi annullato per fuorigioco, il Milan ha conquistato la vittoria sotto gli occhi del pubblico di San Siro con il punteggio di 1-0. A decidere la gara è stato il gol di Samuel Chukwueze. Un successo che mister Paulo Fonseca ha commentato con grande soddisfazione al termine della gara ai microfoni di Dazn.

Fonseca soddisfatto: quanti elogi alla squadra

È Paulo Fonseca particolarmente contento quello che si è presentato a Dazn. Il tecnico rossonero ha riservato una serie di complimenti alla squadra dopo la prova messa in mostra contro l’Udinese: “È stata una partita dai due volti, fino al 30esimo minuto abbiamo giocato molto bene contro una squadra forte. È stata fatta mezz’ora di grande personalità e qualità, dopo l’espulsione abbiamo fornito una prestazione da squadra unita. Oggi abbiamo dato prova di grande unità”.

Fonseca ha poi continuato con gli elogi alla squadra: “Sono molto soddisfatto dei miei giocatori, anche di quelli che sono subentrati. È vero che abbiamo sofferto, ma abbiamo giocatore contro una squadra contro l’Udinese. Sono molto soddisfatto. Qui cerco una squadra che lavora insieme e che deve soffrire stando unita. Questo è lo spirito che voglio, i giocatori devono fare dei sacrifici per la squadra. Oggi ho avuto una grande risposta dai miei. Se fosse finita in pareggio? Sarebbe stata un’ingiustizia non vincere questa partita, la vittoria è meritata”.

Sulla prestazione di Pulisic: “Christian a centrocampo? È stato molto difficile scegliere i cambi. Okafor stava facendo una grande partita, ma lui ha capito. Christian ha fatto una partita fantastica. È stato sempre presente, sopratutto in fase difensiva. Questo è lo spirito che bisogna avere”.