Fiorentina-Milan, finale infuocato: un rossonero espulso

Il Milan crolla a Firenze, la Viola passa per 2-1: gli animi si scaldano al termine della gara. Un rossonero finisce nel mirino di Pairetto.

È successo di tutto allo stadio Artemio Franchi nel corso del match Fiorentina-Milan, valevole per la settima giornata di Serie A. A prendersi la scena sono stati i portieri delle rispettive formazioni. Maignan ha neutralizzato dagli undici metri la conclusione di Kean. Mentre De Gea ne ha parati ben due, chiudendo la saracinesca prima a Theo Hernandez e poi ad Abraham. Oltre ai diversi interventi chiave, l’ex Manchester United ha inciso sulla sfida anche con un rinvio decisivo, che ha permesso alla Fiorentina di chiudere la partita sul punteggio finale di 2-1.

Ad aprire le danze della gara è stata la pregevole gol dell’ex rossonero Adli. Vantaggio, trovato nella prima frazione, che il Milan ha vanificato nella ripresa, dopo i due rigori falliti. A ripotare l’equilibrio nel match ci ha pensato Pulisic, autore al minuto 60 di un rete da fuoriclasse assoluto. Pari che la squadra di Palladino ha reso vano nel finale di gara, riportandosi avanti grazie al gol vittoria di Gudmundsson. Al termine della gara sono divampanti, sopratutto in casa Milan. A dare sfogo alle proprie frustrazioni per la sconfitta è stato Theo Hernandez, finendo nel mirino del direttore di gara, Luca Pairetto. Il terzino ha perso completamente la testa in seguito al triplice fischio.



Theo Hernandez si infuria con l’arbitro: la bravata gli costa cara

Dopo tre vittorie di fila in campionato, il Milan torna a fare i conti con l’amaro della sconfitta. Un ko che non è andato affatto giù a Theo Hernandez, che al termine della gara ha deciso di inveire prepotentemente nei confronti di Luca Pairetto. Un comportamento che ha irritato e non poco l’arbitro, spingendolo a sanzionare il terzino francese con un’espulsione diretta.

Una giornata decisamente da dimenticare per Theo Hernandez, questa sera protagonista di una prestazione alquanto negativa. Il terzino, proprio nel giorno del suo 27esimo compleanno, ha messo in mostra una prova decisamente sottotono, condita da alcuni episodi che hanno influito in modo determinante sull’economia della gara.

È stato proprio Theo Hernandez a scaturire il primo rigore assegnato alla Fiorentina, commettendo una leggerezza in aria di rigore su Dodo. In seguito, il terzino del Milan ha sbagliato amaramente il potenziale penalty dell’1-1. Il tutto, completato dall’espulsione rimediata al termine della gara.

Adesso è da capire quale sarà il provvedimento disciplinare che il Giudice Sportivo di Serie A deciderà di assumere nei confronti di Theo Hernandez. La cosa certa è che il calciatore ex Real Madrid salterà la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, in programma dopo la sosta per gli impegni della nazionali. Il Milan riprenderà il discorso Serie A sabato 19 ottobre allo stadio San Siro.