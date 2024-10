Fiorentina-Milan, Fonseca ha scelto: gli undici titolari rossoneri

Il Diavolo è a caccia dei tre punti e incontra la Fiorentina di Raffaele Palladino, squadra continuamente sommersa dalle critiche ma che vuol finalmente dimostrare il proprio valore.

Il Milan proverà a strappare punti al Franchi. La Fiorentina ha vinto una sola partita in questo campionato e l’ha fatto contro la Lazio con la doppietta di Albert Gudmundsson. I rossoneri vogliono mostrare di poter dire la loro in questo campionato e bisogna approfittare del passo falso della Juventus contro il Cagliari, cercando di riacciuffare anche i cugini nerazzurri in classifica, reduci dalla vittoria contro il Torino.

I rossoneri si affideranno ancora una volta all’attacco: il Diavolo fatica molto a non subire goal ma segna con una facilità disarmante, per cui per questa partita Fonseca ha scelto il miglior arsenale offensivo a disposizione. Alcune scelte le aveva già annunciate in conferenza stampa, come ad esempio l’assenza di Loftus-Cheek così come la partecipazione dal primo minuto per un acquisto di quest’estate del club in Via Aldo Rossi.

Fonseca ripropone Morata e Abraham assieme, le scelte ufficiali del Diavolo

Fiorentina-Milan chiuderà la 7° giornata di Serie A, così come il secondo rush di questa stagione: la prossima settimana, infatti, tutti i maggior campionati europei si fermano per lasciar spazio alle Nazionali. E il Milan vuole concludere con una vittoria, cercando di portarsi al secondo posto.

Come già annunciato non saranno presenti Jovic e Loftus-Cheek. Anche Calabria assente per un problema muscolare, al suo posto Emerson Royal.

Morata invece sarà presente dal primo minuto mentre in difesa Pavlovic partirà dalla panchina.

Questo era stato un assaggio della formazione che Fonseca aveva dato ai giornalisti in sala presenti alla sua conferenza stampa. Da quell’assaggio sono venuti fuori gli undici titolari che scenderanno in campo dal primo minuto al Franchi:

Milan (4-2-3-1, probabile formazione): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca

La squadra di Palladino invece ha perso Mandragora a centrocampo dopo l’infortunio al menisco in Conference League, rispetto all’ultima partita di campionato contro l’Empoli, fuori Koaumè. Al suo posto Gosens con Biraghi dietro a sinistra.

Fiorentina (4-2-3-1, formazione ufficiale): de Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Biraghi; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson, Gosens; Kean. All Palladino