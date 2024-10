Fiorentina-Milan, Fonseca non ha dubbi: la sentenza su Morata

Milan di scena a Firenze: Paulo Fonseca è stato molto chiaro e diretto ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio.

È un Milan a caccia di conferme quello che si approccia alla settima giornata di Serie A. La squadra guidata da Paulo Fonseca cerca la sua quarta vittoria in campionato per lanciarsi nei primi posti e mettersi alla spalle definitivamente un avvio di stagione poco felice.

I rossoneri, reduci dal ko in Champions con il Leverkusen, proveranno a calare il poker di successi consecutivi in campionato questa sera, a margine del match dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. A pochi minuti dalla gara in casa Milan ha parlato Paulo Fonseca.

Le parole di Fonseca prima di Fiorentina-Milan

Prima del calcio d’inizio, il tecnico rossonero, Paulo Fonseca, ha utilizzato delle parole chiare ed dirette ai microfoni di Dazn sulla squadra: “Per me è chiaro che la squadra è in crescita, anche se non abbiamo vinto la partita con il Leverkusen. Sento che comunque la squadra è in crescita”.

Fonseca è sicuro: “Le partite in Serie A sono tutte difficili, l’avversario è diverso: marcano uomo a uomo, abbiamo allenato questo e penso che i giocatori hanno capito che queste partite si giocano in modo diverso. Oggi non è importante tanto la qualità, ma vincere la partita”.

Su Morata: “In questo momento è un giocatore importante per la nostra struttura, per l’esperienza, l’energia, l’aggressività difensiva. È un esempio per gli altri, è un giocatore importante: con lui, la squadra cresce”.

Fonseca ribadisce: “È sempre difficile fare tre punti in Serie A, contro tutte le squadre. Per me la Serie A è il campionato più difficile di tutti: qui è diverso dagli altri campionati. Ogni partita è diversa, così come lo dobbiamo essere noi”.