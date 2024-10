Fiorentina-Milan, Fonseca ritrova un titolare: la decisione

La Fiorentina per cercare di dare una svolta al proprio campionato, il Milan per reagire alla vittoria del Napoli e dell’Inter. Si prospetta un Fiorentina-Milan entusiasmante questa sera.

I viola sono riusciti, seppur senza rubare l’occhio, a superare i gallesi del The New Saints, e adesso vogliono risalire la classifica in campionato, dove fin qui sono stati solamente 7 i punti raccolti.

Tre vittorie di fila, invece, per il Milan, che ha perso in Champions contro il Bayer Leverkusen: Fonseca e i suoi ragazzi vogliono riscattare la sconfitta europea sin da stasera.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina che ha dato spazio alle seconde linee in Conference e che quindi giocherà con i titolari il posticipo col Milan: titolare Kean in avanti.

Milan senza gli infortunati Calabria e Loftus-Cheek, oltre a Jovic. In attacco si candida ancora Abraham con Morata, Pavlovic in ritardo rispetto a Gabbia e Tomori, Chukwueze insidia Leao.

Paulo Fonseca oltre agli indisponibili Sportiello, Florenzi, Bennacer e Calabria, a Firenze non potrà contare neanche sul giovane Bartesaghi, espulso nello scorso turno contro il Lecce. Il tecnico portoghese potrebbe schierare ancora i suoi con il 4-4-2 varato con successo nel derby, che è poi un 4-2-4 neanche troppo mascherato.

Davanti a Maignan i quattro difensori dovrebbero essere Emerson Royal, Gabbia, Tomori e Theo Hernández. A centrocampo Rejinders e Fofana al centro con Pulisic e Leao sulle fasce, e in attacco Morata con Abraham.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Martinez Quarta, Gosens; Cataldi, Bove; Colpani, Gudmundsson, Kouamé; Kean. All. Palladino.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All. Fonseca.