Fiorentina-Milan, Gabbia amareggiato: che rimprovero alla squadra!

Il Milan di Fonseca mastica amaro: Matteo Gabbia lancia un messaggio alla squadra dopo la sconfitta di Firenze.

Il Milan va ko al cospetto della Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo tre successi consecutivi, arrivati contro Venezia, Inter e Lecce, la squadra di Paulo Fonseca è nuovamente costretta a mandare giù il boccone amaro della sconfitta. I rossoneri sono andati al tappeto all’Artemio Franchi con il punteggio di 2-1, incassando le reti dell’ex Milan Adli e Gudmundsson. A nulla è servita la rete di Pulisic.

Nel corso della gara è accaduto praticamente di tutto, come le parate di Maignan e De Gea. Il francese ha neutralizzato un rigore su Kean. Mentre lo spagnolo ne ha parati ben due, prima a Theo e poi ad Abraham. A calare il sipario sulla gara ci ha pensato proprio il terzino francese del Milan, rimediando un espulsione diretta per proteste eccessive nei confronti dell’arbitro dopo il triplice fischio. La delusione è tanta in casa Milan, a rimarcarla è stato Matteo Gabbia nell’intervista ai microfoni di Dazn.

Gabbia amareggiato: il difensore lancia un messaggio alla squadra

Matteo Gabbia si è presentato visibilmente deluso dopo la brutta sconfitta di Firenze. Il difensore rossonero, però, ha voluto sfruttare l’intervista a Dazn per mandare alla squadra un chiaro messaggio: “Non siamo soddisfatti di come abbiamo approcciato la gara, questa sconfitta ce la sentiamo addosso. La squadra non ha fatto il suo massimo questa sera”.

Gabbia senza veli: “Dobbiamo guardarci in faccia e capire perché abbiamo fatto una partita così. Non abbiamo avuto continuità per riuscire a vincere su questo campo, in questa sosta dobbiamo lavorare e avere una continuità diversa. Tutto deve partire da noi: nello spogliatoio ho visto la delusione giusta, sta sera c’è poco di positivo da portare a casa”.

Gabbia evidenzia: “Io penso che nel secondo gol abbia sbagliato tutto il reparto difensivo: c’è stata una lettura sbagliata, io potevo essere più aggressivo. Brucia molto, è un gol che non dobbiamo prendere”.