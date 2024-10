Fiorentina-Milan, Fonseca sicuro su Morata: poi l’elogio al Napoli

Domani sera il Milan affronterà la Fiorentina, in conferenza stampa Paulo Fonseca presenta il match di Firenze.

Il Diavolo è in ripresa in campionato, nelle ultime tre gare difatti ha portato a casa ben nove punti ed ora la classifica anche per i rossoneri si è finalmente smossa. In Champions League il dato è differente. Dalla sconfitta contro il Leverkusen il Milan vuole inventire il trend anche in Europa che ora conta solo zero punti nella classifica generale.

Domani sera ci sarà la Fiorentina di Palladino, fuori casa, e i rossoneri vogliono mantenere la striscia positiva di vittorie. Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-match e Fonseca ha avuto modo di presentare la partita, parlare dei suoi giocatori e dare indizi sugli undici di domani che scenderanno in campo. Di seguito le sue parole.

Le parole di Fonseca alla vigilia di Fiorentina-Milan

La squadra del tecnico portoghese scendera domani, alle 20:45, all’Artemio Franchi di Firenze. In conferenza stampa ecco le parole dell’allenatore dopo la sconfitta subita in Champions League:

La continuità è importante in questo momento, se la squadra sta bene e in crescita è importante mantenere il massimo dai giocatori che abbiamo. Ho fiducia anche negli altri giocatori, ma in questo momento è importante avere questa base che supporta la crescita della squadra.

Così esordisce l’allenatore, che torna poi sulla sconfitta subita in Europa:

Quello che sento è che è vero che non abbiamo vinto a Leverkusen, ma il gruppo era deluso e arrabbiato e ho buone sensazioni: la squadra ha lavorato bene e vuole vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, ma penso che siamo pronti per fare una buona partita. Vogliamo vincere.

Parla poi di Morata e Pavlovic:

Morata sta bene ed è pronto per giocare, giocherà domani. Pavlovic? Penso che è importante avere stabilità in difesa. Gabbia e Tomori hanno fatto due bellissime partite, adesso Pavlovic deve continuare a lavorare perché avrà delle opportunità. Ma la coppia di centrali sta facendo bene ed è importante continuare.

Parla poi della gioia della convocazione di Gabbia in nazionale e subito dopo del Napoli, che ora va fortissimo:

Ci sono tante partite da giocare, non voglio parlare di altre squadre, ma il Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe europee. Ha sempre la settimana per lavorare, è un vantaggio grande e ha un allenatore molto forte. Non sto creando pressione, ma è la verità, è un fortissimo candidato per lo Scudetto. Ho fiducia in tutti i giocatori, so che abbiamo tante partite e abbiamo bisogno di tutti. Ora è importante per la squadra giocare con gli stessi giocatori.

Infine spende qualche parola anche per Maignan e Musah: