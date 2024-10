Fiorentina-Milan, Palladino punge il Milan: c’entra Adli

Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita, pungendo il Milan.

Fiorentina-Milan è l’ultima partita della 7° giornata del campionato di Serie A, partita che decreterà anche l’inizio della sosta per le Nazionali: tutti i massimi campionati europei e competizioni europee, infatti, si fermeranno per un paio di settimane per lasciar spazio alle nazionali. A livello europeo si giocheranno le partite di Nations League, mentre in Sudamerica sono cominciate quelle per le qualificazioni ai Mondiali.

La concentrazione di questa sera, però, è tutta su Fiorentina e Milan, con la posta in palio che è altissima: i rossoneri devono cercare di approfittare del passo falso della Juventus per scavalcarli in classifica, raggiungendo anche i cugini nerazzurri. La squadra di Palladino, invece, ha vinto una sola volta in questa stagione e deve cercare di risalire la classifica, essendo attualmente in 14° posizione.

Fiorentina-Milan regalerà di sicuro grande spettacolo, con entrambe le squadre che sono reduci dalla partita settimanale in Europa: i due allenatori hanno fatto le loro scelte, con Palladino che schiera Adli dal primo minuto.

Fiorentina-Milan, Palladino punge il Milan

Nel pre-partita, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Raffaele Palladino, tecnico arrivato in estate alla Fiorentina, al posto di Vincenzo Italiano. Il club Viola ha rinforzato la squadra durante il mercato estivo, portando a Firenze anche Yacine Adli, centrocampista ex Milan.

Durante l’intervista nel pre-partita, Palladino ha parlato proprio del centrocampista francese ex Milan, punzecchiando il club rossonero circa le condizioni di Adli. Queste le sue parole:

Adli? Da quando è arrivato ha fatto un grande lavoro, anche di ricondizionamento fisico: quando è arrivato a Firenze, non aveva minutaggio, aveva giocato poco, anche nel pre-campionato. Non aveva i 90′ minuti, abbiamo cercato di sfruttare ogni partita, ha dimostrato le sue qualità: è un giocatore intelligente, ha le qualità per far bene. Il calcio è fatto di motivazioni, lui oggi ci tiene a far bene, per dimostrare il suo valore.

Palladino dunque rimprovera al Milan il fatto che Adli sia arrivato in una condizione fisica non ottimale, considerato che nel pre campionato non ha giocato tanto con la squadra rossonera e Fonseca non ha puntato su di lui, anche in fase di preparazione.

Adli questa sera partirà per la prima volta da titolare con la maglia della Fiorentina e ha tutte le carte in regola per dimostrare le proprie qualità, di fronte alla dirigenza del club rossonero, in attesa di capire anche se verrà riscattato dalla Viola a fine stagione.