Fonseca criticato aspramente dal giornalista per la sua conferenza stampa: dure le parole rivolte al tecnico!

Questa sera il Milan affronterà la Fiorentina e in occasione della conferenza stampa al giornalista non sono piaciute le parole del tecnico rossonero.

Sarà Fiorentina-Milan questa sera a Firenze e la squadra di Morata e compagni è chiamata a fare bene dopo la sconfitta subita in Champions League per mano del Leverkusen. Nonostante l’avvio a rilento ora la squadra di Fonseca sembra che a piccoli passi si stia riprendendo. In campionato i risultati sono iniziati ad arrivare ed ora è importante mantenere salda la presa per conquistare più punti possibili.

Ieri pomeriggio si è tenuta la consueta conferenza stampa prima del match dove Paulo Fonseca ha risposto alle molte domande dei giornalisti presenti in sala. Ha affrontato il tema Scudetto parlando anche delle sue rivali, soprattutto del Napoli, passando poi per i suoi giocatori e le sue scelte di formazione. Tuttavia durante la conferenza stampa ha anche mosso qualche contestazione al vecchio Milan di Pioli. Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport, non ha lasciato passare le parole del tecnico evidenziandone i punti critici della sua comunicazione.

Garlando e le sue parole sulla contestazione del vecchio Milan da parte di Fonseca

Luigi Garlando, sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non ha perso tempo nell’esaminare quelle che sono state le parole del tecnico portoghese. In particolare si è soffermato su una dichiarazione in particolare dove Fonseca ha ammesso che il Milan era abituato a giocare in maniera individuale sia in fase offensiva che difensiva e non da squadra. Il giornalista non lascia passare le parole dell’ex allenatore della Roma e scrive così:

Come avrà fatto Stefano Pioli, con tutte quelle imperfezioni, a vincere uno Scudetto che mancava da 11 anni, a raggiungere una semifinale attesa per 15 stagioni e ad archiviare due secondi posti? Dal momento che finora Fonseca ha sconfitto solo il Venezia, il Lecce e l’Inter meno motivata degli ultimi tre anni, qualcuno della comunicazione dovrebbe consigliargli di concentrarsi di più sul presente e sul futuro e di voltarsi di meno indietro per fare le pulci ad altri.

Così il giornalista si scaglia contro Fonseca sminuendo, forse, anche quelli che sono stati gli unici risultati positivi ottenuti dal nuovo Milan fino ad ora usando parole piuttosto dure. Dunque spetterà al mister mostrare che tutto ciò è falso a suon di risultati positivi partendo già da questa sera.