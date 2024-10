Fonseca lo vuole a tutti i costi: richiesta alla società

Una richiesta ben precisa da parte di Paulo Fonseca alla dirigenza del Milan: lo vuole assolutamente per i rossoneri

Due vittorie in pochi giorni, con diversi punti in comune tra loro, per provare a dare una sterzata netta e ripartire, per dimostrare che i presupposti per una annata di alto livello per il Milan ci sono. I successi con Udinese e Bruges possono aver dato la svolta alla stagione rossonera, ma la riprova si avrà soltanto a breve.

Dunque, dal match contro il Bologna, se si dovesse disputare, e da quello contro il Napoli di Conte, scontro diretto che potrebbe essere autentico spartiacque. Ci arriva, in ogni caso, un Milan non in balia degli eventi come quello di qualche settimana fa, ma una squadra più convinta e più cattiva. In cui molto ci ha messo Paulo Fonseca, che è stato il primo a dettare un cambiamento di linea e di atteggiamento.

Uno dei problemi principali per il tecnico portoghese, forse, era quello dell’essere stato un po’ troppo ‘morbido’, in ossequio al proprio carattere abbastanza mite. Fonseca ha dismesso i suoi panni abituali e ha vagliato un nuovo corso, con decisioni forti e anche impopolari, che fino a questo momento gli hanno dato ragione. La fiducia della società è dalla sua e lui intende sfruttare questa situazione, anche in termini di richieste specifiche sulla rosa.

Milan, Fonseca stregato da Camarda: ecco cosa ha chiesto al club

Non parliamo, però, ancora del mercato di gennaio, quanto della posizione di Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante è uno degli uomini del momento e Fonseca ne è rimasto molto colpito.

Anche l’allenatore lo ha consolato, martedì sera, dopo la delusione del gol annullato per fuorigioco contro il Bruges. L’impatto del 16enne si è comunque visto in campo e Fonseca lo sta notando in allenamento. Tanto da chiedere a Ibrahimovic, stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, il suo ingresso in pianta stabile in prima squadra, senza riconsegnarlo al Milan Futuro. Secondo il tecnico, per Camarda sarebbe più utile crescere di fianco ai ‘grandi’, anche se con un po’ di minutaggio in meno.

Milan, Camarda alla conquista del futuro: tutti lo aspettano

Dal canto suo, Camarda ha toccato con mano la possibilità di starci, nel gruppo dei migliori, e senza dubbio attende la possibilità di rifarsi. Con il Bruges, un lampo, una istantanea, di ciò che potrebbe essere in futuro.

Da giovanissimo, le stimmate del predestinato, con gol a ripetizione nelle giovanili. Un senso del gol spiccato, che potrebbe conservare anche nel salto verso il calcio dei grandi. Il Milan potrebbe già avere il suo uomo copertina di domani, tutto l’ambiente tra compagni e tifosi lo spinge.