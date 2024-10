Fonseca: “Vi spiego la panchina di Leao”, poi su Pulisic

Tutto pronto a San Siro per il big Milan-Napoli: Paulo Fonseca fa chiarezza su Rafael Leao.

Il Milan torna in campo dopo il turno di stop forzato a causa del rinvio del match contro il Bologna. La squadra di Paulo Fonseca questa sera riprenderà il proprio cammino in campionato confrontandosi con l’attuale capolista della Serie A, il Napoli di Antonio Conte. È un Milan con diverse defezioni quello che si presenterà sul rettangolo verde della scala del calcio.

L’ultima tegola è arrivata proprio poco fa con la notizia su Pulisic, alle prese con l’influenza. La formazione di casa dovrà fare a meno anche di pedine importanti come: Reijnders, Theo Hernandez, Abraham, Jovic, Florenzi, Gabbia e Bennacer. Poco prima della sfida di San Siro, ha rilasciato alcune dichiarazioni mister Paulo Fonseca. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Dazn, intervista nel corso della quale ha ribadito l’obiettivo numero uno del Milan e spiegato la motivazione sulla scelta di far accomodare Leao in panchina.

Fonseca fa chiarezza

Il Milan proverà ad interrompere la striscia positiva del Napoli (9 risultati utili di fila: 8 vittorie e 1 pareggio), nonostante le pesanti assenze. Paulo Fonseca ancora una volta ha rimarcato l’obiettivo principale dei rossoneri, affermando però che la gara di questa sera non è decisiva: “Penso che la nostra ambizione è chiara: lottare per lo Scudetto. Oggi è una partita importante, non sarà decisiva, ma vogliamo fare una buona partita contro una grande squadra”.

Su Leao: “Semplice da spiegare, è una scelta dell’allenatore che pensa che per iniziare la partita è meglio iniziare con Okafor”.

Su Loftus-Cheek: “Oggi non abbiamo Pulisic, giocherà lui: ha caratteristiche interessanti. Porta molto il pallone, sta capendo come deve fare quando c’è spazio per noi”.

Sul Napoli: “La squadra di Antonio difende bassa e compatta, è un’opportunità per vedere la crescita di Loftus in questo scenario. Ha buone caratteristiche offensive per aiutarci”.

Su Pulisic: “È in panchina, sta meglio ma non stava bene per iniziare. Vediamo durante la gara”.