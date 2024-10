Francia, Deschamps rimprovera Theo Hernandez: l’annuncio in conferenza

Il Ct francese è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Israele e ha parlato anche di Theo Hernandez.

Il Milan di Paulo Fonseca, così come tutti gli altri club del massimo campionato italiano, è fermo ai box a causa della sosta per le nazionali: il tecnico rossonero non ha concesso tanti giorni di riposo ai giocatori rimasti a Milanello, con gli allenamenti che sono ripresi nella giornata di ieri. Saranno settimane decisive per il Milan, che al rientro avrà un rush di partite importanti: prima l’Udinese in campionato, poi il Bruges in Champions League e infine il Bologna, in trasferta. Una settimana dopo, invece, arriverà a San Siro il Napoli.

La speranza è quella che al rientro dagli impegni con le rispettive nazionali tutti i giocatori rossoneri siano a disposizione di Fonseca: con un calendario così fitto di impegni, l’infortunio è dietro l’angolo e spesso non è mai corto. Nel frattempo, al rientro dalla sosta Fonseca dovrebbe aver recuperato Loftus-Cheek, che in questi giorni sta svolgendo lavoro personalizzato a Milanello, per cerca di recuperare dal problema al flessore che lo ha tenuto fuori dalla sfida contro la Fiorentina.

Milan, Deschamps accusa Theo Hernandez: le parole

In questi giorni, Fonseca deve fare a meno anche di Theo Hernandez, chiamato da Deschamps con la nazionale francese. L’esterno sinistro è reduce da una prova deludente contro la squadra Viola, e tornerà a disposizione di Fonseca proprio per la sfida contro il Napoli, a causa delle due giornate di squalifica.

La Francia scenderà in campo domani sera contro l’Israele, sfida valida per la Nations League. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida, il CT francese Deschamps ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l’avvio di questa stagione di Theo e le sue prestazioni. Queste le sue parole:

Theo ha avuto un inizio di stagione piuttosto difficile: ho già discusso della situazione con lui per varie ragioni. Avrebbe potuto fare meglio, ne è consapevole. Non sta vivendo il suo miglior periodo, ha delle responsabilità, ma ciò dipende da vari fattori, in particolare dai risultati della squadra.

Il tecnico francese, che senza troppi giri di parole analizza ogni situazione dei proprio giocatori, ha accusato anche Theo Hernandez, reduce da un inizio di stagione poco proficuo. Probabilmente questo è influenzato anche dai risultati del Milan, ma i big devono cercare di farsi valere e provare a risollevare la squadra, cosa che fino ad ora non è avvenuta.