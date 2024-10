Furia Fonseca dopo Leverkusen-Milan: polemica arbitrale e sentenza in diretta

Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro il Bayer Leverkusen.

A margine della sconfitta contro il Bayer Leverkusen, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il Milan ha concluso il match, valevole per la seconda giornata di Champions League, ancora con una sconfitta per mano del Bayer Leverkusen. Dopo le tre reti subite contro il Liverpool a San Siro, si fa ancora più complicato il cammino in Champions League per i rossoneri. Fonseca, perciò, ha ripercorso un po’ il match analizzandone i difetti e ciò che si può salvare dall’ennesimo passo falso del suo Milan.

Sul morale della squadra post sconfitta: “Siamo tristi ma dobbiamo capire quello che abbiamo fatto comunque contro una squadra contro il Bayer Leverkusen. Sono soddisfatto della prestazione“.

Fonseca contro l’arbitro: “Rigore su Loftus-Cheek? Il VAR doveva intervenire”

Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha analizzato la gara ed ha criticato l’operato del direttore di gara, reo di non aver fischiato un rigore su Loftus Cheek nel finale: “Episodio Loftus-Cheek? Per me quello che è strano è il mancato intervento del VAR. È rigore. Ho percepito durante la partita che l’arbitro andasse contro di noi, anche se non mi piace parlare di questa cosa”.

Sul giudizio alla prestazione, nel secondo tempo nettamente migliore, invece, ha affermato: “Giudizio alla prestazione? Non abbiamo vinto ma è la partita che più mi è piaciuta da quando sono qui. Abbiamo fatto una partita fantastica ma non abbiamo concretizzato”.

Soprattutto nel primo tempo, il Milan ha riscontrato parecchia fatica, ecco quanto dichiarato: “Il Bayer Leverkusen ha un gioco posizionale molto forte ma abbiamo chiuso gli spazi interni. Hanno creato problemi sul corridoio destro, è stato difficile ma dentro quella che è stata la difficoltà abbiamo fatto bene. Leao non ha ripiegato abbastanza? Penso che abbiamo avuto problemi più sulla destra che sulla sinistra ma è difficile far ripiegare sempre Leao. Hanno creato problemi sugli esterni con grandi combinazioni”.