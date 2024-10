Futuro Leao, incontro tra Furlani e l’agente: cosa filtra dall’ambiente

Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra l’agente di Leao e direttore sportivo Furlani: quali sono le sensazioni in casa rossonera?

Dopo la vittoria sofferta in Champions League contro il Club Bruges, il Milan di Paulo Fonseca tornerà in campo martedì 29 ottobre alle ore 20:45 contro il Napoli di Antonio Conte, capolista del campionato. I rossoneri salteranno la nona giornata di Serie A, contro il Bologna, a causa delle condizioni meteo avverse nel comune bolognese, già minacciato dal maltempo nello scorso weekend. Per la sfida contro il Napoli, Fonseca dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Reijnders, che avrebbero dovuto scontare la squalifica contro il Bologna.

La squadra rossonera dunque avrà tempo per recuperare forze ed energie in vista della delicata sfida contro la squadra partenopea, attualmente in vetta al campionato. Fonseca avrà modo di preparare al meglio i propri giocatori e scegliere chi sta meglio. Chissà se il tecnico portoghese schiererà titolare Rafa Leao, o lo farà partire dalla panchina. Nell’ultimo periodo, l’esterno d’attacco portoghese è stato tanto discusso, a causa anche del suo comportamento poco voglioso sul terreno di gioco.

Milan, l’agente di Leao a colloquio con Furlani

Nell’ultima sfida di Champions League, Leao è stato sostituito al 60′ da Fonseca a causa dello scarso approccio che dava alla squadra. Dopo il cambio, il Milan è riuscito a trovare il doppio vantaggio, grazie ai cambi del tecnico portoghese. Leao è dunque finito ancora nel mirino degli addetti ai lavori, che da inizio stagione lo stanno tartassando.

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra Furlani e l’agente di Leao: l’obiettivo? Parlare del futuro dell’attaccante portoghese, alla luce di questo inizio di stagione particolarmente in ombra. Come riportato dal quotidiano rosa, Leao vuole comunque continuare a giocare nel Milan, almeno fino a fine stagione. A fine stagione si faranno i conti, in base anche all’andamento stagionale dell’attaccante.

Nonostante quanto si è visto in campo nelle ultime partite, il rapporto tra Leao e Fonseca rimane comunque solido, con il tecnico portoghese che punta forte sull’esterno numero 10 rossonero. Ovviamente il tecnico portoghese deve fare il bene della squadra e se c’è un giocatore più in forma, è giusto schierarlo. Rimane il fatto che Leao deve cambiare marcia, anche perchè gli è stata consegnata la maglia numero 10 e gli si è aumentato l’ingaggio.